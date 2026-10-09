Не только для консервации: как использовать крышки от банок с пользой

Для изделия понадобятся семь одинаковых крышек, ткань, корок и несколько материалов для декора

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Крышки от банок из-под варенья, солений или соусов обычно выбрасывают. Однако им можно дать вторую жизнь: сделать подставку в форме цветка. Она защитит стол от горячей посуды и станет необычным кухонным аксессуаром.

Для работы понадобятся семь одинаковых крышек, кусочки ткани и пробка. Пошаговую инструкцию опубликовало издание Hunker.

Как сделать подставку-цветок из крышек

Сначала губкой нанесите белую акриловую краску на края каждой крышки – так поверхность будет выглядеть фактурной. Затем смажьте клеем верх крышки, положите ткань и заверните ее края вокруг металла. Зафиксируйте их горячим клеем.

Нанесите краску

Зафиксируйте ткань горячим клеем

Обведите крышку на тонком листе пробки и вырежьте семь кругов. Наклейте каждый на ткань, а узкий край пробкового кружка обмотайте джутовой веревкой. Ткань можно подобрать под интерьер кухни или использовать обрезки от других поделок.

Корковое письмо

Когда все семь деталей будут готовы, склейте их горячим клеем в форме цветка. Перенесите контур на еще один кусок пробки, вырежьте его и приклейте с обратной стороны. Между "лепестками" приклейте маленькие бусины, а внешний край украсьте более толстой веревкой.

Готовое изделие

Как использовать изделие

Подставка защитит столешницу от горячей посуды. Пробковую основу также можно использовать как небольшую доску для заметок, фотографий или напоминаний. Для кнопок потребуется пробка толщиной не менее 5,5 мм. Если она тоньше, к ней советуют добавить подложку из ДВП.

Цветок из крышек можно повесить на стену. Несколько изделий из сочетающихся между собой тканей и цветов составят гармоничную композицию.

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