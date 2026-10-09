Нужно ли накрывать картошку крышкой при варке: ответ не такой очевидный

Как варить картошку, чтобы она осталась целой и мягкой

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Приготовление вареной картошки кажется самым простым делом на кухне. Но даже в этом процессе есть свои нюансы. Один из них — накрывать ли кастрюлю крышкой или лучше оставить ее открытой. От этой мелочи зависит не только время приготовления, а еще и то, какой получится картошка.

Картофель — один из самых универсальных гарниров. Его подают с котлетами, рыбой и соусами, кладут в салаты, а еще используют как начинку для пирожков и вареников. Чтобы он остался мягким, но не развалился и не превратился в кашу, важно не только время варки, но и количество воды и положение крышки.

Эксперты кулинарного портала Pysznosci советуют варить картофель под крышкой, но не все время.

Под крышкой вода нагревается быстрее, а это значит меньше времени у плиты и меньше расход энергии. Кроме того, крышка уменьшает испарение, поэтому клубни остаются под водой на протяжении всего приготовления и варятся равномерно.

При этом если оставить кастрюлю плотно закрытой и на максимальном огне, вода начнет бурно кипеть и убегать на плиту. Картофелины при этом могут повредиться. Поэтому после того как вода закипела, огонь нужно убавить, а крышку лучше слегка сдвинуть: пар будет выходить, а вода не убежит.

Фото сгенерировано ИИ

Как правильно варить картофель

Вымойте картофель, при желании очистите и промойте холодной водой.

Положите в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она лишь едва покрывала клубни.

Добавьте соль, накройте крышкой и поставьте на средний огонь.

Когда вода закипит, уменьшите огонь и приоткройте крышку. В зависимости от размера клубней варить нужно 15–25 минут. Чтобы проверить готовность, проткните самую крупную картофелину тонким ножом или вилкой: она должна входить без усилия.

Сразу после готовности слейте воду, а кастрюлю с картошкой оставьте на минуту-две без крышки на теплой конфорке, чтобы ушла лишняя влага.

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