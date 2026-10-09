Чи потрібно накривати картоплю кришкою під час варіння: відповідь не така очевидна

Як варити картоплю, щоб вона залишилася цілою та м’якою

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Приготування вареної картоплі здається найпростішою справою на кухні. Але навіть у цьому процесі є свої нюанси. Один із них — накривати каструлю кришкою чи краще залишити її відкритою. Від цієї дрібниці залежить не лише час приготування, а й те, якою вийде картопля.

Картопля — один із найуніверсальніших гарнірів. Її подають із котлетами, рибою та соусами, додають у салати, а ще використовують як начинку для пиріжків і вареників. Щоб вона залишилася м’якою, але не розвалилася й не перетворилася на кашу, важливо враховувати не лише час варіння, а й кількість води та положення кришки.

Експерти кулінарного порталу Pysznosci радять варити картоплю під кришкою, але не весь час.

Під кришкою вода нагрівається швидше, а це означає менше часу біля плити й менші витрати енергії. Крім того, кришка зменшує випаровування, тому бульби залишаються під водою протягом усього приготування й варяться рівномірно.

Водночас, якщо залишити каструлю щільно закритою та на максимальному вогні, вода почне бурхливо кипіти й виливатися на плиту. При цьому картоплини можуть пошкодитися. Тому після закипання води вогонь потрібно зменшити, а кришку краще трохи зсунути: пара виходитиме, а вода не виливатиметься.

Фото згенероване ШІ

Як правильно варити картоплю

Вимийте картоплю, за бажанням очистьте й промийте холодною водою.

Покладіть у каструлю та залийте холодною водою так, щоб вона лише трохи покривала бульби.

Додайте сіль, накрийте кришкою й поставте на середній вогонь.

Коли вода закипить, зменште вогонь і прочиніть кришку. Залежно від розміру бульб варити потрібно 15–25 хвилин. Щоб перевірити готовність, проткніть найбільшу картоплину тонким ножем або виделкою: вони мають входити без зусиль.

Одразу після готовності злийте воду, а каструлю з картоплею залиште на хвилину-дві без кришки на теплій конфорці, щоб випарувалася зайва волога.

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