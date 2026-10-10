Осень готовит погодные качели: Украину накроют дожди, но тепло не отступит

Во второй декаде октября температура в отдельных областях составит +27 °C

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После теплой и сухой первой декады октября погода в Украине станет более переменчивой. В одних областях пройдут дожди, в других сохранится тепло. С 18 октября большую часть страны охватит антициклон – облаков и осадков станет меньше.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич . По его словам, во второй декаде месяца синоптическая ситуация будет меняться, но в целом погода останется теплой для этого времени года.

Где в Украине пройдут дожди и грозы

После сухого и теплого начала октября погода в Украине станет более переменчивой. Уже 11–12 октября атмосферный фронт принесет дожди и прохладу в западные, северо-западные и часть центральных областей.

В последующие дни, с 13 по 18 октября, зона неустойчивой погоды расширится из-за развития циклонической деятельности над Черным морем. Облачности станет больше, а северо-восточный ветер усилится.

Больше всего осадков ожидается на юге и в центре страны. Местами дожди будут сопровождаться грозами, тогда как на крайнем востоке сохранится более сухая погода.

Напомним, первая декада октября на большей части Украины прошла почти без осадков, а температура превышала климатическую норму на 2–3 градуса. Из-за продолжительной засухи на Правобережье сохраняется высокий, а местами и чрезвычайный уровень пожарной опасности, а во многих реках и водоемах фиксируют крайне низкий уровень воды.

Где воздух прогреется до +27 °C

С 11 по 15 октября теплее всего будет в южных, центральных и восточных областях: днем температура будет достигать +18…+24 °C. 11 и 12 октября в отдельных местах воздух прогреется до +25…+27 °C.

В северо-западных областях будет прохладнее: днем +12…+18 °C. Ночью температура преимущественно составит +7…+13 °C, а на крайнем юге, морских побережьях и в Крыму – до +15 °C.

С 16 по 20 октября тепло сохранится: днем ожидается около +15…+21 °C, ночью – +5…+11 °C. Ветер преимущественно восточной четверти будет приносить в Украину относительно теплый воздух из регионов Центральной Азии.

Погода во второй декаде октября. Инфографика: ИИ: "Телеграф"

Когда осадков станет меньше

С 18 октября большая часть Украины окажется под влиянием мощного антициклона. Атмосферное давление будет постепенно расти, облачности и осадков заметно поубавится.

Во второй декаде температуры могут меняться день ото дня, однако будет преобладать теплая для октября погода. Прохладнее всего будет на северо-западе, а самые высокие температуры прогнозируют на востоке страны.

На карте показана средняя температурная аномалия в Европе за 9–16 октября. Красным и розовым обозначены районы, где температура будет выше климатической нормы