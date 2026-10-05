Осень задержалась, зима тоже будет с сюрпризами: синоптик рассказал, чего ждать от холодного сезона

Предварительные прогнозы — оптимистичны для украинцев

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В этом году метеорологическая осень наступила на 9 дней позже климатической нормы. Грядущая зима, по предварительным прогнозам, может быть теплее нормы, но периоды резкого снижения температуры не исключены.

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. Он также объяснил, от чего зависит время подачи тепла в дома, когда обычно стартует отопительный сезон в разных регионах и может ли в этом году потребоваться начать его раньше.

От чего зависит, когда в квартирах нужно включать отопление и насколько долго оно будет работать в течение холодного сезона?

— Климат определяет – отапливать ли дома, или природного тепла достаточно. И именно от него зависит продолжительность холодного сезона, а текущая погода регулирует, когда включать батареи.

Насколько сильно отличается длительность отопительного сезона в разных частях мира и в каких странах обходятся без отопления?

— В разных частях планеты отопительный сезон может длиться от нескольких месяцев до почти круглогодичного обогрева – или практически отсутствовать. В далеких от нас Кубе, Ямайке и Таиланде в домах отсутствует какой-либо потенциальный подогрев. Если случается аномальное похолодание до +15 градусов, что для местных является "экстремальным холодом", люди укутываются в теплую одежду или одеяла.

Виталий Постригань. Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

А вот на архипелаге Шпицберген потребность в отоплении существует на протяжении всего года, потому что арктический климат суров.

Есть ли страны, где природные ресурсы позволяют существенно снизить потребность в традиционном отоплении?

— Около 90% домов Исландии отапливаются геотермальной энергией, а в Рейкьявике геотермальная вода используется также для подогрева отдельных тротуаров и дорог. Вот такая, что называется, "естественная помощь" и умение человека правильно ее принять.

Способна ли цифровая инфраструктура стать дополнительным источником тепла для городских домов?

— В финском городе Ментьяля избыточное тепло от серверов отбирают с помощью системы тепловых насосов и передают в городскую теплосеть. Это некое превращение цифровой инфраструктуры в полноценный источник квартирного тепла.

В большей части Европы в ближайшую зиму ожидается температура выше климатической нормы. Данные Copernicus

Вернемся в Украину. Какие погодные условия являются основанием для старта отопительного сезона и изменились ли эти условия за последние десятилетия?

— По действующим нормативам, в Украине отопительный сезон начинают при понижении средней суточной температуры воздуха через +8 или ниже в течение трех суток подряд. В течение 2001-2026 годов, и особенно за последнее десятилетие, отопительный сезон претерпел существенные изменения: сократился на 10-15 дней.

Произошло такое уменьшение из-за более позднего перехода температуры воздуха через +8 градусов в сторону снижения осенью и более раннего перехода температуры воздуха через +8 градусов в сторону повышения весной.

Есть ли разница в наступлении условий для начала отопительного сезона в разных регионах Украины и когда обычно температура опускается до необходимого порога?

— Начало отопительного сезона осенью зависит от происходящих в октябре синоптических процессов. В большинстве областей нашего государства он проходит в третьей десятидневке октября.

В Хмельницкой, Житомирской, Черниговской и Сумской областях – во второй десятидневке, юг и Закарпатье – в начале октября. В Черкасской области средняя дата перехода среднесуточной температуры через +8 градусов в сторону снижения — 20 октября.

Нынешняя осень уже отличается от климатических показателей — насколько позже обычного началось сезонное похолодание?

— Нынешняя метеорологическая осень, а именно переход среднесуточной температуры воздуха через +15 градусов в сторону снижения произошел на 9 дней позже климата. Особенности синоптических процессов ориентируют, что и переход средней температуры через +8 градусов тоже произойдет позже.

Есть ли основания ожидать резкого похолодания, которое могло бы заставить начать отопительный сезон раньше обычного?

— По анализу актуальных прогностических данных, каких-либо экстремальных вторжений холода, заставлявших бы включить отопление раньше обычных сроков, в этот период не ожидаем.

Какая в целом прогнозируется температура в течение холодного периода в Украине — будут ли осень и зима теплее нормы?

— По ориентировочным прогнозам Украинского гидрометеорологического центра на холодный период, октябрь предполагается по территории Украины со среднемесячной температурой 6-12 градусов тепла, что в пределах нормы, ноябрь – на 1 тепла выше нормы. Декабрь, январь, февраль и март – на 2 градуса теплее климата. В холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения: непродолжительные, но достаточно существенные похолодания.

Если прогноз показывает зиму теплее нормы, можно ли надеяться, что сильных морозов вообще не будет?

— Мы должны не забывать, что 15-20 градусные морозы зимой в нашей климатической зоне — нормальное явление. Другой вопрос – в продолжительности таких периодов и сочетании с опасными зимними явлениями погоды.

Если проанализировать долгосрочные прогнозы, какой ожидается следующая зима и будут ли в ней периоды настоящих холодов?

— Подытоживая — по имеющимся долгосрочным прогнозам, весь следующий зимний сезон ожидается на 2 градуса выше нормы. Холодные периоды будут. Конкретные значения будут уточняться средне и краткосрочными прогнозами.

Зима – самый сложный в погодном отношении сезон: есть еще теплые дни, чтобы завершить к ней подготовку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина приближается к пику бабьего лета. Синоптики назвали даты, когда воздух прогреется до +24 градусов.