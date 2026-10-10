Осінь готує погодні гойдалки: Україну накриють дощі, але тепло не відступить

У другій декаді жовтня температура в окремих областях сягатиме +27 °C

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Після теплої та сухої першої декади жовтня погода в Україні стане мінливішою. В одних областях пройдуть дощі, в інших збережеться тепло. Із 18 жовтня більшу частину країни охопить антициклон – хмар і опадів поменшає.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, у другій декаді місяця синоптична ситуація змінюватиметься, але загалом погода залишатиметься теплою для цієї пори року.

Де в Україні пройдуть дощі та грози

Після сухого й теплого початку жовтня погода в Україні стане мінливішою. Уже 11–12 жовтня атмосферний фронт принесе дощі та прохолоду в західні, північно-західні й частину центральних областей.

У наступні дні, з 13 до 18 жовтня, зона нестійкої погоди розшириться через розвиток циклонічної діяльності над Чорним морем. Хмарності побільшає, а північно-східний вітер посилиться.

Найбільше опадів очікується на півдні та в центрі країни. Місцями дощі супроводжуватимуться грозами, тоді як на крайньому сході збережеться сухіша погода.

Нагадаємо, перша декада жовтня на більшій частині України минула майже без опадів, а температура перевищувала кліматичну норму на 2–3 градуси. Через тривалу посуху на Правобережжі зберігається високий, а місцями й надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а в багатьох річках і водоймах фіксують вкрай низький рівень води.

Де повітря прогріється до +27 °C

З 11 до 15 жовтня найтепліше буде в південних, центральних і східних областях: удень температура сягатиме +18…+24 °C. 11 і 12 жовтня в окремих місцях повітря прогріється до +25…+27 °C.

У північно-західних областях буде прохолодніше: вдень +12…+18 °C. Уночі температура переважно становитиме +7…+13 °C, а на крайньому півдні, морських узбережжях і в Криму – до +15 °C.

Із 16 до 20 жовтня тепло збережеться: вдень очікується близько +15…+21 °C, уночі – +5…+11 °C. Вітер переважно східної чверті приноситиме в Україну відносно тепле повітря з регіонів Центральної Азії.

Погода у другій декаді жовтня. Інфографіка: ШІ: "Телеграф"

Коли опадів стане менше

Із 18 жовтня більша частина України опиниться під впливом потужного антициклону. Атмосферний тиск поступово зростатиме, хмарності й опадів помітно поменшає.

У другій декаді температури можуть змінюватися з дня на день, однак переважатиме тепла для жовтня погода. Найпрохолодніше буде на північному заході, а найвищі температури прогнозують на сході країни.

На карті показано середню температурну аномалію в Європі за 9–16 жовтня. Червоним і рожевим позначено райони, де температура буде вищою за кліматичну норму

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