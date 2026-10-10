Чтобы не зависеть от графиков отключений: сколько стоит резервное питание для квартиры

Автономность квартиры может влететь в копейку

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Отключения электроэнергии вынуждают украинцев искать способы оставаться со светом, связью и возможностью пользоваться бытовой техникой даже во время блэкаутов . Одни ограничиваются повербанком и фонарем, другие покупают мощные зарядные станции или обустраивают резервное питание для всей квартиры.

"Телеграф" расскажет, какие есть варианты автономного питания, сколько стоит необходимое оборудование и в каких случаях нужно привлекать электрика и согласовывать работы.

Как обеспечить квартиру резервным питанием во время отключений света

Выбор оборудования зависит от того, какие бытовые приборы необходимо использовать во время отключений электроэнергии. Для зарядки смартфона хватит повербанка, тогда как для холодильника и других электроприборов понадобится более мощная зарядная станция или другое решение для резервного питания.

Повербанки: какой объем выбрать

Повербанк на 10 000 мА·ч подойдет для подзарядки смартфона во время коротких отключений света. В зависимости от модели телефона его может хватить примерно на одну-две зарядки. На Rozetka один из вариантов с хорошими характеристиками стоит около 799 грн.

Повербанк на 10 000 мА·год

Повербанк на 20 000 мА·ч обеспечит больше подзарядок и подойдет для более длительных отключений. Его средняя цена на Rozetka составляет около 1499 грн.

Повербанк на 20 000 мА·год

Модели на 30 000 мА·ч имеют больший запас энергии и позволяют заряжать гаджеты чаще. На Rozetka повербанк такой емкости с хорошими характеристиками стоит около 1950 грн.

Повербанк на 30 000 мА·год

При выборе важно учитывать не только емкость, но и выходную мощность повербанка, особенно если планируете заряжать планшет или ноутбук.

Зарядная станция: для ноутбука, роутера и холодильника

Портативная зарядная станция позволяет поддерживать работу ноутбука, роутера и некоторых бытовых приборов во время отключений света. Компактная модель стоит около 14 650 грн, станция средней емкости – 23 859 грн, а более мощная модель, к которой можно подключать больше приборов, – 44 900 грн.

Цена на зарядную станцию

Цена на зарядную станцию

Цена на зарядную станцию

При выборе важно учитывать емкость аккумулятора и выходную мощность: от них зависит, как долго будут работать подключенные устройства и хватит ли станции мощности для их запуска.

Генератор: подходит ли он для квартиры

Генератор может обеспечить резервное питание, однако для жителей многоквартирных домов это не самый удобный вариант. Использовать генераторы внутри жилых помещений и на балконах опасно из-за риска отравления угарным газом и пожара.

На Rozetka компактный инверторный генератор мощностью 1,2 кВт стоит 12 595 грн, модель среднего класса на 3 кВт – 29 999 грн, а более мощный генератор на 4,3 кВт – 35 050 грн.

Цена на генератор

Цена на генератор

Цена на генератор

Солнечные панели: сколько стоит установка в квартире

Солнечные панели могут помочь обеспечить квартиру электроэнергией во время отключений света, но для этого важно правильно подобрать оборудование. Обычные балконные комплекты вырабатывают электроэнергию, однако без аккумулятора не обеспечивают полноценного резервного питания во время блэкаута.

На Rozetka балконный комплект из двух солнечных панелей общей мощностью 370 Вт, микроинвертором и креплением стоит 15 300 грн. Другой комплект из двух панелей мощностью 420 Вт каждая и микроинвертором стоит 36 999 грн.

Цена на солнечные панели

Цена на солнечные панели

Если требуется использовать накопленную энергию во время отключений света, придется дополнительно приобрести аккумулятор и совместимый инвертор. Например, гибридный инвертор мощностью 3 кВт на Rozetka стоит 15 519 грн, а аккумулятор LiFePO4 емкостью 2,56 кВт·ч – 24 029 грн.

Цена на гибридный инвертор

Цена на аккумулятор

Таким образом, стоимость двух солнечных панелей, инвертора и аккумулятора может составлять от 54 848 грн, если считать по ценам приведенных товаров. Это ориентировочная стоимость оборудования без учета монтажа, кабелей, креплений и защитной автоматики.

Какие документы нужны для резервного питания квартиры

Требования зависят от того, какое оборудование выбирают для резервного питания.

Для использования повербанков и портативных зарядных станций отдельные разрешения не требуются. Достаточно приобрести соответствующее оборудование и пользоваться им согласно инструкции производителя.

Для генераторов также не нужно оформлять специальное строительное разрешение. Однако использовать их внутри жилых помещений и на балконах опасно из-за риска отравления угарным газом и пожара. Генератор нужно размещать на открытом воздухе с соблюдением требований безопасности.

Иная ситуация с солнечными панелями. Если их устанавливают на крыше или фасаде дома, перед монтажом необходимо провести техническое обследование здания и получить соответствующий отчет. С 29 января 2026 года в Украине действует упрощенная процедура установки солнечных электростанций на крышах и фасадах: стандартные строительные разрешения и регистрация ввода объекта в эксплуатацию для таких работ не требуются.

В то же время в многоквартирном доме крыша и фасад могут являться общим имуществом жильцов. Поэтому перед установкой панелей нужно выяснить порядок согласования работ с ОСМД или совладельцами. Также важно убедиться, что конструкции выдержат нагрузку от оборудования.