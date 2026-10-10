На этот крючок попадаются почти все: какая уловка с ценниками в "АТБ" аннулирует всю экономию

Сравнивайте не только итоговую сумму и размер скидки, но и количество продукта в упаковке

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Яркий ценник со скидкой сразу привлекает внимание. Но это ещё не значит, что товар стал выгоднее. Чтобы понять, сколько вы действительно платите в "АТБ", сравните цену с весом или объёмом продукта в упаковке.

Иначе можно заплатить за упаковку меньше, но получить заметно меньше товара. Об этом сообщает "Телеграф".

Почему низкая цена не всегда выгодна

Представим: пакет молока со скидкой стоит 50 гривен и содержит 800 мл, а другой пакет стоит 52 гривны, но в нём 900 мл. На ценнике первый вариант выглядит дешевле. Однако молока в нём меньше, а разница в цене между упаковками – всего две гривны.

Если смотреть только на сумму на ценнике, легко не заметить разницу в объёме. Меньшая упаковка может стоить дешевле, но за такое же количество продукта вы заплатите больше. Процент скидки и перечёркнутая старая цена сами по себе не говорят, выгодна ли покупка.

Такую разницу легко упустить, если вы привыкли покупать определённую марку или ориентируетесь на яркую акцию. Но при регулярных покупках даже небольшая переплата за единицу объёма со временем накапливается.

Как сравнить товары на полке

Сначала найдите на упаковке вес или объём, затем сопоставьте его с ценой. Для молока это миллилитры или литры, для круп и других продуктов – граммы или килограммы. Сравнивайте одинаковые единицы измерения: при необходимости переведите миллилитры в литры, а граммы – в килограммы.

Чтобы сравнить молоко, разделите цену на объём упаковки. Пакет за 50 гривен с 800 мл стоит 62,5 гривны за литр. Вариант за 52 гривны с 900 мл – примерно 57,8 гривны за литр. Значит, упаковка без скидки обходится дешевле, если сравнивать цену за одинаковое количество продукта.

Если на ценнике указана цена за килограмм или литр, используйте её для сравнения. Если такой информации нет, посчитать можно самостоятельно. Сравнивайте товары одного типа: цена за единицу массы или объёма не учитывает различия в составе, качестве и других характеристиках.

На что ещё смотреть перед покупкой

Проверьте, совпадает ли объём на ценнике с количеством продукта в упаковке. Уточните и то, на какой именно товар действует скидка: похожие продукты могут отличаться вкусом, жирностью, размером или составом. Крупная надпись об акции не заменяет этикетку с точным весом или объёмом.

Особенно полезно сравнивать товары, если рядом стоят упаковки разного размера. Меньшая может стоить дешевле, но обходиться дороже за литр или килограмм. Большая упаковка тоже не обязательно выгоднее – это покажет только сравнение цены и количества продукта.

Перед покупкой в "АТБ" проверьте размер скидки, итоговую сумму и количество товара в упаковке. Нескольких секунд достаточно, чтобы понять, действительно ли акция помогает сэкономить.

Как сообщал "Телеграф", покупателям "АТБ", которые планируют покупки со скидками, стоит проверять цены на кассе. По словам пользователей, некоторые товары, заявленные как акционные, продавались по полной цене.