Построили всего за полгода: где в Днепре появилась первая девятиэтажка и как выглядит этот дом

Этому зданию 60 лет

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Сегодня Днепр трудно представить без многоэтажных домов и современных жилых комплексов. Однако первая девятиэтажка появилась в городе лишь в 1966 году. По меркам того времени это было необычное здание, которое заметно выделялось на фоне привычной застройки.

Дом построили в самом центре города, на нынешней улице Воскресенской, которая в то время называлась Ленина, отмечается в материале Gorod.dp.ua. Рассказываем, как выглядела первая девятиэтажка города и с чего началось развитие высотного строительства в Днепре.

В начале XX века Екатеринослав, как тогда назывался город, застраивался преимущественно невысокими зданиями. Даже четырех- и пятиэтажные дома считались высокими, а некоторые из них даже называли небоскребами. К таким зданиям относились городская дума и театр-клуб Общественного собрания.

После Второй мировой войны город нуждался в большом количестве нового жилья. Восстановление города сопровождалось строительством так называемых сталинок — преимущественно пятиэтажных домов с высокими потолками, просторными комнатами и консьержами. В таких домах жили преимущественно представители партийного руководства, военные, работники культуры и образования, а также передовики производства.

Позже на смену более дорогим и сложным в строительстве зданиям пришли хрущевки с небольшими квартирами.

В 1960-х годах город быстро рос, и вместе с этим увеличивалась потребность в квартирах. Днепр расширялся за счет новых жилых массивов и микрорайонов, но одновременно возникла необходимость строить более высокие дома.

27 сентября 1966 года состоялось заселение первого девятиэтажного дома на пересечении нынешних улиц Воскресенской и Князя Владимира Великого. В то время последняя называлась улицей Плеханова. Новостройку возвели всего за полгода.

Сегодня архитектура здания может показаться довольно простой. Однако в 1960-х годах оно заметно выделялось на фоне типовой застройки. Стены здания были облицованы плиткой, на крыше была беседка, а карниз был выполнен с цветным орнаментом. Внутреннее оформление тоже соответствовало представлениям о современном жилье того времени. В доме находились 45 квартир. Стены в них были окрашены, полы покрыты синтетической плиткой, во всех квартирах были балконы.

После появления первой девятиэтажки высотное строительство продолжилось. В городе начали возводить 12-, 14- и 16-этажные здания. В мае 1976 года в эксплуатацию сдали 19-этажный "Дом книги".