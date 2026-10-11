Звели всього за пів року: де в Дніпрі з’явилася перша дев’ятиповерхівка і який вигляд має цей будинок

Цій будівлі 60 років

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Сьогодні Дніпро важко уявити без багатоповерхових будинків і сучасних житлових комплексів. Однак перша дев’ятиповерхівка з’явилася в місті лише 1966 року. За мірками того часу це була незвичайна будівля, яка помітно вирізнялася на тлі звичної забудови.

Будинок звели в самому центрі міста, на нинішній вулиці Воскресенській, яка тоді називалася Леніна, зазначається в матеріалі Gorod.dp.ua. Розповідаємо, який вигляд мала перша дев’ятиповерхівка міста та з чого почався розвиток висотного будівництва в Дніпрі.

На початку XX століття Катеринослав, як тоді називалося місто, забудовували переважно невисокими будівлями. Навіть чотири- та п’ятиповерхові будинки вважалися високими, а деякі з них навіть називали хмарочосами. До таких будівель належали міська дума та театр-клуб Громадського зібрання.

Після Другої світової війни місто потребувало великої кількості нового житла. Відновлення міста супроводжувалося будівництвом так званих сталінок — переважно п’ятиповерхових будинків із високими стелями, просторими кімнатами та консьєржами. У таких будинках жили переважно представники партійного керівництва, військові, працівники культури й освіти, а також передовики виробництва.

Пізніше на зміну дорожчим і складнішим у будівництві будинкам прийшли хрущовки з невеликими квартирами.

У 1960-х роках місто швидко зростало, і разом із цим збільшувалася потреба в квартирах. Дніпро розширювався завдяки новим житловим масивам і мікрорайонам, але водночас виникла потреба будувати вищі будинки.

27 вересня 1966 року відбулося заселення першого дев’ятиповерхового будинку на перетині нинішніх вулиць Воскресенської та Князя Володимира Великого. Тоді остання називалася вулицею Плеханова. Новобудову звели всього за пів року.

Сьогодні архітектура будівлі може здатися досить простою. Однак у 1960-х роках вона помітно вирізнялася на тлі типової забудови. Стіни будівлі облицювали плиткою, на даху була альтанка, а карниз оздобили кольоровим орнаментом. Внутрішнє оформлення також відповідало уявленням про сучасне житло того часу. У будинку було 45 квартир. Стіни в них пофарбували, підлогу вкрили синтетичною плиткою, у всіх квартирах були балкони.

Після появи першого дев’ятиповерхівки висотне будівництво продовжилося. У місті почали зводити 12-, 14- та 16-поверхові будівлі. У травні 1976 року в експлуатацію здали 19-поверховий "Будинок книги".