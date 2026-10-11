Переезд из Киева в Житомир на зиму: во сколько обойдется аренда и есть ли в этом смысл

Стоит ли покидать столицу?

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На фоне тревожных прогнозов о тяжелой зиме и участившихся атак на Киев местные всё чаще рассматривают возможность временно переехать в соседние областные центры. Один из первых вариантов – Житомир, который находится недалеко от столицы.

Расстояние от Киева до Житомира – всего 130 км. Этот город живёт в более спокойном ритме, сообщает "Телеграф". Но оправдают ли себя расходы на переезд? И действительно ли в Житомире безопаснее и комфортнее?

Рынок аренды: сколько стоит жильё в Житомире?

Можно было ожидать, что жильё в регионах обойдётся значительно дешевле, чем в столице. Но рынок недвижимости Житомира заметно вырос: из-за высокого спроса цены на качественное жильё здесь почти сравнялись с ценами на окраинах Киева.

Квартиры

Однокомнатные: квартира в старом фонде или с косметическим ремонтом стоит 8 000–12 000 грн/мес. В новостройках с хорошим ремонтом и автономным отоплением цена достигает 15 000–18 000 грн/мес.

квартира в старом фонде или с косметическим ремонтом стоит В новостройках с хорошим ремонтом и автономным отоплением цена достигает Двухкомнатные: в среднем аренда обходится в 12 000–15 000 грн/мес., а в современных ЖК – от 20 000 грн/мес.

Самые дешевые варианты аренды жилья в Житомире/Фото: olx.ua

Самые дешевые варианты аренды жилья в Житомире

Частный сектор и дома

Дома привлекают тех, кто хочет на время блэкаутов меньше зависеть от центрального отопления и городских сетей.

Часть дома или скромный дом: 7 000–12 000 грн/мес. Часто здесь есть печное или газовое отопление.

Часто здесь есть печное или газовое отопление. Отдельный благоустроенный дом площадью 100–150 кв. м: 18 000–30 000 грн/мес. Дороже всего стоят варианты с генераторами, твердотопливными котлами и собственными скважинами.

Самые дешевые варианты аренды жилья в Житомире/Фото: olx.ua

Расходы на переезд: с учётом комиссии риелтору (50%), залога за первый и последний месяц и затрат на дорогу, на старте в Житомире понадобится минимум от 25 000 до 45 000 грн.

Безопасность и укрытия: ситуация с прилётами

Не стоит рассчитывать, что Житомир – абсолютно тихий тыловой город. За последний год город и область неоднократно становились целями воздушных атак:

9 марта 2026 года – атака "шахедов" повредила энергетическую инфраструктуру региона.

– атака "шахедов" повредила энергетическую инфраструктуру региона. 9 августа 2026 года – удар по городу повредил гражданскую инфраструктуру, жилые дома и завод "Кромберг энд Шуберт".

– удар по городу повредил гражданскую инфраструктуру, жилые дома и завод "Кромберг энд Шуберт". 19 августа 2026 года – реактивные БПЛА "Бандероль" напрямую ударили по зданию ГУ Нацполиции в Житомирской области. Погибли три полицейских, более 50 человек получили ранения.

Укрытия: в Житомире есть подземные паркинги, бомбоубежища и подвалы. Как и в Киеве, доступность укрытий зависит от конкретного района и управляющей компании. В частном секторе обычно укрываются в погребах.

Есть ли смысл переезжать на зиму?

Когда переезд имеет смысл

Аренда частного дома с автономным отоплением: дом с печью, твердотопливным котлом, генератором и скважиной обеспечит полную энергонезависимость. В киевской многоэтажке добиться этого сложно. Удалённая работа и потребность в тишине: Житомир подойдёт тем, кому не нужно ежедневно ходить в офис и кто предпочитает более камерный ритм жизни и меньшую плотность населения.

Как сообщал "Телеграф", Киев только начал создавать резервные источники тепла и электроэнергии. Харьков и Кривой Рог готовились к атакам на энергетику несколько лет. Об этом рассказал Сергей Сухомлин, сравнив подготовку городов к атакам. Если ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 выйдут из строя, на левом берегу Киева возникнет дефицит генерации. При этом Троещина остаётся одним из самых проблемных районов Киева. Прошлой зимой она сильнее всего страдала от перебоев с отоплением.