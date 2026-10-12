Этим стоит запастись на холодную осень и зиму: спешите, пока акция в "АТБ" достигает 40%

В украинских супермаркетах снизили цены на популярные товары

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С наступлением холодов чай становится одним из самых популярных напитков: он помогает согреться и создает дома уют. Акции в супермаркетах – повод запастись несколькими пачками впрок. В сети "АТБ" на различные сорта чая действуют скидки до 40%.

Акция продлится с 7 по 13 октября 2026 года. Скидки распространяются также на продукты, сладости, кофе, алкоголь, средства гигиены, бытовую химию и товары для дома, сообщает "Телеграф".

Подробнее об этом читайте в материале: "Цены упали почти на 50%: список товаров, которые можно купить дешевле в "АТБ"

Среди акционных товаров – классический черный чай и варианты для тех, кто любит экспериментировать со вкусами. Максимальная заявленная скидка составляет 40%. На отдельных пачках удастся сэкономить почти 29 гривен.

Чай GRACE "Альпийский букет" или "Earl Grey Tea" в пачках по 25 пакетиков подешевел с 71,90 до 43 гривен. Экономия на одной упаковке составит 28,90 гривны.

В сети АТБ действуют скидки до 40% на разные сорта чая

Чай "День у День" в упаковке на 40 пакетиков по акции будет стоить 28,50 гривны вместо 43,90 гривны. Покупатели сэкономят 15,40 гривны, а скидка составит 35%.

Для ценителей чая Monomax цена будет зависеть от сорта и фасовки: его можно приобрести за 43,50–56,50 гривны вместо 72,60–94,40 гривны. Скидка на эту продукцию достигает 40%.

Скидки на чай в сети АТБ достигают сорока процентов

Ранее "Телеграф" сообщал, что продукт для завтрака подешевел на 50 грн: до окончания акции в "АТБ" остался один день.