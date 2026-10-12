Цим варто запастися на холодну осінь та зиму: поспішайте, поки акція в "АТБ" сягає 40%

В українських супермаркетах знизили ціни на популярні товари

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З похолоданням чай стає одним із найпопулярніших напоїв: він допомагає зігрітися й додає затишку вдома. Акції в супермаркетах – нагода придбати кілька пачок про запас. У мережі "АТБ" на різні сорти чаю діють знижки до 40%.

Акція триватиме з 7 до 13 жовтня 2026 року. Знижки поширюються також на продукти, солодощі, каву, алкоголь, засоби гігієни, побутову хімію та товари для дому, повідомляє "Телеграф".

Більше про це читайте в матеріалі: "Ціни впали на майже 50%: список товарів, які можна купити дешевше в "АТБ"

Серед акційних товарів – класичні чорні чаї та варіанти для тих, хто полюбляє експериментувати зі смаками. Найбільша заявлена знижка – 40%. На окремих пачках можна заощадити майже 29 гривень.

Чай GRACE "Альпійський букет" або "Earl Grey Tea" у пачках по 25 пакетиків подешевшав із 71,90 до 43 гривень. Економія на одній упаковці становить 28,90 гривні.

У мережі АТБ діють знижки до 40% на різні сорти чаю

Чай "День у День" у пачці на 40 пакетиків за акцією коштуватиме 28,50 гривні замість 43,90 гривні. Покупці заощадять 15,40 гривні, а знижка становитиме 35%.

Для поціновувачів чаю Monomax ціна залежатиме від різновиду та фасування: його можна буде придбати за 43,50–56,50 гривні замість 72,60–94,40 гривні. Знижка на цю продукцію – 40%.

Знижки на чай у мережі АТБ сягають сорока відсотків

Раніше "Телеграф" повідомляв, що продукт для сніданку подешевшав на 50 грн: до кінця акції в "АТБ" залишився один день.