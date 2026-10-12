Продукт для завтрака подешевел на 50 грн: до конца акции в "АТБ" остался один день

Акционные предложения коснулись отдела с мясными изделиями

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В супермаркетах "АТБ" до 13 октября включительно действуют скидки на многие товары. Среди акционных предложений – продукты из отдела мясных и колбасных изделий.

Больше об этом читайте в материале "Цены упали почти на 50%: список товаров, которые можно купить дешевле в "АТБ"

Нарезка ассорти "Глобино" раньше стоила 199,90 грн, а теперь её можно купить за 140 грн. Скидка составляет около 30%.

Приятные скидки

На одной упаковке можно сэкономить 59,90 грн. Это может стать выгодным вариантом для тех, кто ищет продукты для завтраков или быстрых перекусов.

Акция проходит с 7 по 13 октября 2026 года. Если предложение вас заинтересовало, стоит поспешить.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", в "АТБ" почти на 100 грн подешевел популярный морепродукт.