Очень сладкие скидки: в "АТБ" шоколад Roshen подешевел на 40 грн за плитку

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С 7 по 13 октября в сети супермаркетов "АТБ" будут действовать очень приятные скидки на десятки товаров. Среди них – шоколад, конфеты и батончики популярных брендов. Отдельные позиции упали в цене сразу на 40% и продаются со скидками в 30-40 грн за упаковку.

Подробнее об этом читайте в материале: "Цены упали почти на 50%: список товаров, которые можно купить дешевле в "АТБ" на этой неделе"

Пористый шоколад Roshen весом 80 г будет стоить 38 грн вместо 63,80 грн – со скидкой 40%.

Шоколад Roshen Special 56% (85 г) будут продавать за 43 грн вместо 71,70 грн, а Roshen Bitter 80% (85 г) – за 60 грн вместо 100,90 грн. Скидки на эти позиции составляют соответственно 40% и 41%. Шоколад Millennium весом 100 г будет стоить 50,50 грн.

Скидки на популярные сладости

Конфеты "Красный Мак" торговой марки "Своя лінія" (100 г) будут стоить 25,10 грн вместо 33,49 грн – на 25% дешевле. Конфеты с черносливом и орехом этой же марки (100 г) будут продавать за 30,47 грн вместо 40,10 грн, со скидкой 24%.

Батончики Crackly Crush "Своя Лінія" с арахисом, нугой и карамелью (102 г) будут стоить 16,60 грн вместо 23,99 грн – скидка составляет 31%.

Среди акционных предложений есть также печенье Roshen Lovita и ряд позиций собственной торговой марки "Своя Лінія". В зависимости от вида и упаковки цены на них составят примерно 27,90–57 грн.

Напомним, как писал ранее "Телеграф", цены в "АТБ" резко пошли вниз: колбаса и курятина подешевели на десятки гривен.