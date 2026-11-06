Заказ в McDonald’s выдали по ошибке: кому придется платить за еду

Работники сети рассказали, почему возвращенную еду не продают повторно и влияют ли такие ошибки на их зарплату

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В McDonald’s действуют строгие стандарты хранения: готовую еду, которую не успели выдать гостям или выдали по ошибке, списывают и выбрасывают. Эти правила призваны обезопасить посетителей.

Пользовательница greeeeneyeeed рассказала в соцсети "Тредс", что в McDonald’s ей выдали не те минипопсы (МакПопс – это небольшие круглые мини-пончики с жидкой начинкой внутри). Ошибку она заметила уже в машине, когда вышла из заведения. После ее обращения десерты заменили, но и ошибочно выданные ей разрешили оставить. В публикации она спросила, влияют ли такие ошибки на заработок работников.

Ошибочно выданные десерты не возвращают в продажу из-за санитарных правил

Что говорят о замене еды и ответственности работников

В комментариях откликнулись несколько человек, назвавшихся работниками сети. Пользовательница daryna_chechel ответила, что в Украине такие случаи не влияют на оплату труда. Она объяснила это ежедневным списанием продуктов.

"В Украине никак не влияет. Списание происходит ежедневно. Даже если вы уроните свою оплаченную еду где-нибудь на лестнице, вам ее полностью заменят бесплатно", – написала daryna_chechel.

Пользовательница объяснила бесплатную замену заказов ежедневным списанием продуктов

"Как сотрудник МакДональдс, нет. У вас либо забирают товар и выбрасывают его, потому что неизвестно, брали ли вы его руками, и выдают новый, либо поступают так, как сделали с вами. И, поверьте, с МакДональдсом ничего не случится из-за потери бургера или десерта, они работают, чтобы сохранить свою репутацию перед вами и сэкономить время", – объяснила пользовательница _mashaaaa_ma, представившаяся сотрудницей сети.

Сотрудница сети рассказала, что делают с ошибочно выданным товаром

"После того как еда попала вам в руки, назад ее никто не возьмет. Даже нетронутую еду. Все в мусор. И именно из-за строгих санитарных правил. Бывают менеджеры, которые запрещают оставлять еду клиентам, требуют забрать и выбросить. Но если это исключительно вина сотрудника. Прийти и сказать: я передумал и хочу другие – не прокатит. Ну и сотрудникам обычно ничего за это не будет. Погрозят пальчиком, чтобы была внимательнее. Но это зависит от менеджера", – написала kristina_stepaniukkk.

Пользовательница объяснила разницу между ошибкой работника и изменением желания клиента

Готовые блюда списывают даже после тревоги – рестораны закрываются, а во время эвакуации оборудование выключают. Готовые блюда утилизируют, поскольку во время простоя нельзя контролировать температурный режим продуктов.

Стандарты сохраняют несмотря на перебои с поставками из-за российских атак

Из-за регулярных российских атак на складские комплексы и логистические центры сеть столкнулась с задержками поставок. McDonald’s временно сократил меню в части украинских ресторанов. В компании связали трудности с частыми и продолжительными воздушными тревогами.

"Из-за частых и продолжительных воздушных тревог мы сталкиваемся с задержками в поставках продукции в рестораны", – сообщили в McDonald’s Украина.

Как сообщал "Телеграф", рестораны McDonald’s в Украине прекращают работу во время воздушной тревоги, а после отбоя не открываются мгновенно. Работникам нужно вернуться, переодеться в форму, включить оборудование и занять рабочие места, прежде чем заведение возобновит работу.