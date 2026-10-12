В Украине предлагают разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 23-24 года

Возрастные ограничения на выезд хотят изменить

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В Украине предлагают разрешить мужчинам в возрасте 23-24 лет временно выезжать за границу во время военного положения.

Соответствующая петиция была опубликована на официальном портале электронных петиций Кабинета Министров Украины. Ее автором выступил Роман Королев.

Что предлагают изменить

Автор обращения просит предоставить мужчинам в возрасте 23–24 лет включительно право на временный выезд за пределы Украины при наличии действующего военно-учетного документа и при условии соблюдения установленных государством требований.

В петиции обращают внимание на то, что после достижения 23 лет мужчины теряют возможность выезжать за границу без специальных оснований, хотя разница в возрасте с теми, кто имеет такое право, составляет всего один год.

"Такой подход позволит обеспечить большую правовую определенность, последовательность государственной политики и равенство граждан в рамках соответствующей возрастной категории", – отмечает автор.

Петиция на сайте Кабинета Министров

До какого возраста разрешен выезд сейчас

В настоящее время мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу без специальных оснований при условии наличия необходимых документов. После достижения 23 лет действуют ограничения военного положения, однако отдельные категории граждан могут пересекать границу при наличии предусмотренных законодательством оснований.

Сбор подписей под обращением начался 9 октября 2026 года. Чтобы Кабинет Министров был обязан рассмотреть петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей. На момент публикации петиция находится на этапе сбора голосов. В настоящее время ее поддержали 5 человек, а до завершения сбора подписей остается 89 дней.

Контекст "Телеграфа": Подача петиции – это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения либо нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Более подробно о том, что такое петиция, в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить".

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине предлагают закрыть юридическую лазейку с призывом юношей до 25 лет.