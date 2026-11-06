Льготную пенсию после 25 лет выслуги предлагают возобновить: для кого именно

Эти специалисты имеют высокую психоэмоциональную нагрузку

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Украине предлагается вернуть медицинским и педагогическим работникам право на льготную пенсию после 25 лет специального стажа. Сейчас для этого нужно отработать по специальности 30 лет.

Петицию №41/011240-26 с таким предложением на портале Кабинета Министров зарегистрировал Олег Бугайчук. Он призывает вернуть пенсионные нормы, действовавшие в Украине до реформы 2011 года.

Почему стоит изменить требования к выслуге

По предыдущим правилам, приведенным в обращении, медики и учителя имели право на льготную пенсию за 25 лет специального стажа. Впоследствии этот порог был поднят до 30 лет. Инициатор петиции предлагает отменить это требование.

Среди причин он называет значительную профессиональную нагрузку и ответственность за жизни людей. Автор предложения подчеркивает, что работники образования и медицины быстро эмоционально выгорают, а в условиях войны эта проблема особенно обострилась.

"Медики и учителя работают в сложных условиях, несут повышенную профессиональную нагрузку и ответственность за жизнь, здоровье и развитие людей. Многолетняя работа в этих сферах нуждается в справедливом пенсионном подходе, который учитывает риски и выгорание. Возвращение к 25 годам выслуги станет шагом к поддержке ключевых для общества профессий", — отметил Олег Бугай.

Каких решений требуют от Кабмина

Автор обращения просит Кабинет Министров подготовить законопроект и внести его на рассмотрение Верховной Рады. Документ должен отменить требование о 30 годах выслуги для педагогических и медицинских работников. Законодательные изменения по замыслу инициатора должны официально закрепить право на льготную пенсию после 25 лет специального медицинского или педагогического стажа.

Сколько подписей нужно для рассмотрения

Чтобы премьер-министр и Кабинет Министров Украины обязательно рассмотрели петицию, нужно 25 000 подписей. До завершения голосования остается 92 дня.

Важно! Подание петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением властей или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно правовые акты даже после сбора нужного количества подписей.

Более подробно читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-либо изменить"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторым пенсионерам доплатят к пенсии в ноябре. Кому должны добавить денег и сколько.