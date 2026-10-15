Как гладить рубашки, чтобы пуговицы оставались целыми: простой лайфхак с утюгом
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Эта деталь на утюге облегчит глажку
Во время глажки рубашек часто возникает проблема: ткань вокруг пуговиц остается мятой, а сами застежки приходится осторожно обходить, чтобы не повредить их горячей подошвой. Однако в конструкции утюга уже предусмотрена деталь, которая помогает справиться с этой задачей.
Как пишет издание MSN, небольшое углубление вдоль края подошвы имеет вполне практическое назначение.
Для чего нужно углубление
Если внимательно присмотреться к утюгу, можно заметить зазор между металлической подошвой и пластиковым корпусом. Это не просто особенность дизайна: благодаря такой конструкции легче разглаживать ткань вокруг застежек.
Это особенно пригодится во аремя глажки рубашек с большим количеством мелких пуговиц, когда нужно аккуратно разгладить ткань вдоль всей планки. Так можно добраться даже до труднодоступных участков одежды и привести вещь в порядок без лишних усилий.
Многие годами пользуются утюгом, даже не задумываясь о назначении отдельных элементов его конструкции. Поэтому в следующий раз, когда будете гладить рубашку, эта небольшая деталь может пригодиться.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что положить под чехол гладильной доски, чтобы вещи разглаживались вдвое быстрее.