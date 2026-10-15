Как гладить рубашки, чтобы пуговицы оставались целыми: простой лайфхак с утюгом

Эта деталь на утюге облегчит глажку

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Во время глажки рубашек часто возникает проблема: ткань вокруг пуговиц остается мятой, а сами застежки приходится осторожно обходить, чтобы не повредить их горячей подошвой. Однако в конструкции утюга уже предусмотрена деталь, которая помогает справиться с этой задачей.

Как пишет издание MSN, небольшое углубление вдоль края подошвы имеет вполне практическое назначение.

Для чего нужно углубление

Если внимательно присмотреться к утюгу, можно заметить зазор между металлической подошвой и пластиковым корпусом. Это не просто особенность дизайна: благодаря такой конструкции легче разглаживать ткань вокруг застежек.

Углубление на утюге

Это особенно пригодится во аремя глажки рубашек с большим количеством мелких пуговиц, когда нужно аккуратно разгладить ткань вдоль всей планки. Так можно добраться даже до труднодоступных участков одежды и привести вещь в порядок без лишних усилий.

Глажка у пуговиц

Многие годами пользуются утюгом, даже не задумываясь о назначении отдельных элементов его конструкции. Поэтому в следующий раз, когда будете гладить рубашку, эта небольшая деталь может пригодиться.