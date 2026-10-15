Як прасувати сорочки, щоб ґудзики залишались цілими: простий лайфхак з праскою

Ця деталь на прасці полегшить прасування

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Під час прасування сорочок часто виникає проблема: тканина навколо ґудзиків залишається зім’ятою, а самі застібки доводиться обережно обходити, щоб не пошкодити їх гарячою поверхнею. Проте в конструкції праски вже передбачено деталь, яка допомагає впоратися з цим завданням.

Як пише видання MSN, невелике заглиблення вздовж краю підошви має цілком практичне призначення.

Для чого потрібне заглиблення

Якщо уважно придивитися до праски, можна помітити проміжок між металевою підошвою та пластиковим корпусом. Це не просто особливість дизайну: завдяки такій конструкції легше розгладжувати тканину навколо застібок.

Заглиблення на прасці

Особливо це стане в пригоді під час прасування сорочок із великою кількістю дрібних ґудзиків, коли потрібно акуратно розгладити тканину вздовж усієї планки. Так можна дістатися навіть до важкодоступних ділянок одягу й зробити річ охайною без зайвих зусиль.

Прасування біля ґудзиків

Багато людей роками користуються праскою, навіть не замислюючись про призначення окремих елементів її конструкції. Тож наступного разу, коли прасуватимете сорочку, ця маленька деталь може стати в пригоді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що покласти під чохол прасувальної дошки, щоб речі розгладжуватися вдвічі швидше.