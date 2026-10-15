Духовка снова будет блестеть: как отмыть жир и нагар без химикатов
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От устаревшей грязи можно легко избавиться
Отмыть жир и пригоревшие остатки пищи можно без специальных средств. Один из самых простых способов – использовать пар: он размягчает загрязнения, поэтому их легче удалить со стенок и дверцы духовки.
Специальное оборудование для этого не требуется. На портале MSN рассказали, как очистить духовку горячей водой, ручным пароочистителем или с помощью встроенного режима.
Как очистить духовку паром с помощью горячей воды
Этот способ подойдет тем, кто хочет обойтись без специальных чистящих средств.
Для очистки понадобятся:
- жаропрочная емкость;
- вода;
- половина стакана белого уксуса;
- салфетка из микрофибры или губка;
- пищевая сода.
Сначала выньте решетки и уберите крупные остатки пищи. Налейте воду в жаропрочную емкость, добавьте уксус и поставьте ее на средний уровень духовки.
Разогрейте духовку до 232 °C и оставьте ее примерно на 20–30 минут. Горячий пар размягчит жир и налет, поэтому потом их будет легче вытереть.
Выключите духовку и подождите, пока она остынет до безопасной температуры. Протрите стенки и дверцу влажной салфеткой или губкой. Если остались стойкие пятна, осторожно используйте пасту из пищевой соды – если это допускает инструкция производителя.
Очистка духовки ручным пароочистителем
Ручной пароочиститель, если он есть дома, поможет быстро размягчить загрязнения в разных частях духовки – в частности, возле дверцы и на решетках.
Для работы понадобятся:
- ручной пароочиститель;
- вода;
- салфетка из микрофибры или губка;
- пищевая сода.
Перед уборкой выньте решетки и уберите крупные остатки пищи. Наполните резервуар пароочистителя водой и включите устройство согласно инструкции.
Обрабатывайте загрязненные поверхности паром, а размягченный жир сразу вытирайте салфеткой. Если пятна остались, дополнительно используйте пасту из пищевой соды.
Не направляйте пар на электрические элементы, вентиляционные отверстия и уплотнители, если производитель не разрешает обрабатывать их таким способом.
Как работает встроенный режим очистки паром
В некоторых современных духовках есть режим очистки паром. Он размягчает остатки пищи и жира, после чего их можно вытереть.
Перед запуском режима выньте решетки и уберите крупные остатки пищи. Добавьте воду в специальный резервуар или в другое предусмотренное конструкцией место – следуйте инструкции производителя.
Выберите режим очистки паром и дождитесь завершения цикла. Когда духовка остынет, протрите внутренние поверхности салфеткой из микрофибры.
Перед очисткой обязательно прочитайте инструкцию к своей духовке. Способ использования воды и правила ухода зависят от модели.
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