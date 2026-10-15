Духовка снова будет блестеть: как отмыть жир и нагар без химикатов

От устаревшей грязи можно легко избавиться

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Отмыть жир и пригоревшие остатки пищи можно без специальных средств . Один из самых простых способов – использовать пар: он размягчает загрязнения, поэтому их легче удалить со стенок и дверцы духовки.

Специальное оборудование для этого не требуется. На портале MSN рассказали , как очистить духовку горячей водой, ручным пароочистителем или с помощью встроенного режима.

Как очистить духовку паром с помощью горячей воды

Этот способ подойдет тем, кто хочет обойтись без специальных чистящих средств.

Для очистки понадобятся:

жаропрочная емкость;

вода;

половина стакана белого уксуса;

салфетка из микрофибры или губка;

пищевая сода.

Сначала выньте решетки и уберите крупные остатки пищи. Налейте воду в жаропрочную емкость, добавьте уксус и поставьте ее на средний уровень духовки.

Разогрейте духовку до 232 °C и оставьте ее примерно на 20–30 минут. Горячий пар размягчит жир и налет, поэтому потом их будет легче вытереть.

Выключите духовку и подождите, пока она остынет до безопасной температуры. Протрите стенки и дверцу влажной салфеткой или губкой. Если остались стойкие пятна, осторожно используйте пасту из пищевой соды – если это допускает инструкция производителя.

Очистка духовки с помощью воды

Очистка духовки ручным пароочистителем

Ручной пароочиститель, если он есть дома, поможет быстро размягчить загрязнения в разных частях духовки – в частности, возле дверцы и на решетках.

Для работы понадобятся:

ручной пароочиститель;

вода;

салфетка из микрофибры или губка;

пищевая сода.

Перед уборкой выньте решетки и уберите крупные остатки пищи. Наполните резервуар пароочистителя водой и включите устройство согласно инструкции.

Обрабатывайте загрязненные поверхности паром, а размягченный жир сразу вытирайте салфеткой. Если пятна остались, дополнительно используйте пасту из пищевой соды.

Не направляйте пар на электрические элементы, вентиляционные отверстия и уплотнители, если производитель не разрешает обрабатывать их таким способом.

Очистка пароочистителем

Как работает встроенный режим очистки паром

В некоторых современных духовках есть режим очистки паром. Он размягчает остатки пищи и жира, после чего их можно вытереть.

Перед запуском режима выньте решетки и уберите крупные остатки пищи. Добавьте воду в специальный резервуар или в другое предусмотренное конструкцией место – следуйте инструкции производителя.

Выберите режим очистки паром и дождитесь завершения цикла. Когда духовка остынет, протрите внутренние поверхности салфеткой из микрофибры.

Перед очисткой обязательно прочитайте инструкцию к своей духовке. Способ использования воды и правила ухода зависят от модели.

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