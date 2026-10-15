Духовка знову блищатиме: як відмити жир і нагар без хімікатів

Застарілого бруду можна легко позбавитися

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Відмити жир і пригорілі залишки їжі можна без спеціальних засобів. Один із найпростіших способів – використати пару: вона розм’якшує забруднення, тож їх легше прибрати зі стінок і дверцят духовки.

Спеціальне обладнання для цього не потрібне. На порталі MSN розповіли, як очистити духовку гарячою водою, ручним пароочисником або за допомогою вбудованого режиму.

Як очистити духовку парою за допомогою гарячої води

Цей спосіб підійде тим, хто хоче обійтися без спеціальних засобів для чищення.

Для очищення знадобляться:

жаростійка ємність;

вода;

половина склянки білого оцту;

серветка з мікрофібри або губка;

харчова сода.

Спершу вийміть решітки й приберіть великі залишки їжі. Налийте воду в жаростійку ємність, додайте оцет і поставте її на середній рівень духовки.

Розігрійте духовку до 232 °C і залиште її так приблизно на 20–30 хвилин. Гаряча пара розм’якшить жир і наліт, тож потім їх буде легше витерти.

Вимкніть духовку й зачекайте, поки вона охолоне до безпечної температури. Протріть стінки та дверцята вологою серветкою або губкою. Якщо залишилися стійкі плями, обережно скористайтеся пастою з харчової соди – за умови, що це дозволяє інструкція виробника.

Очищення духовки за допомогою води

Очищення духовки ручним пароочисником

Ручний пароочисник, якщо він є вдома, допоможе швидко розм’якшити забруднення в різних частинах духовки – зокрема біля дверцят і на решітках.

Для роботи знадобляться:

ручний пароочисник;

вода;

серветка з мікрофібри або губка;

харчова сода.

Перед прибиранням вийміть решітки та приберіть великі залишки їжі. Наповніть резервуар пароочисника водою й увімкніть пристрій за інструкцією.

Обробляйте забруднені поверхні парою, а розм’якшений жир одразу витирайте серветкою. Якщо плями залишилися, додатково скористайтеся пастою з харчової соди.

Не спрямовуйте пару на електричні елементи, вентиляційні отвори й ущільнювачі, якщо виробник не дозволяє обробляти їх у такий спосіб.

Очищення пароочисником

Як працює вбудований режим очищення парою

У деяких сучасних духовках є режим очищення парою. Він розм’якшує залишки їжі та жиру, після чого їх можна витерти.

Перед запуском режиму вийміть решітки й приберіть великі залишки їжі. Додайте воду в спеціальний резервуар або в інше передбачене конструкцією місце – дотримуйтеся інструкції виробника.

Виберіть режим очищення парою й дочекайтеся завершення циклу. Коли духовка охолоне, протріть внутрішні поверхні серветкою з мікрофібри.

Перед очищенням обов’язково прочитайте інструкцію до своєї духовки. Спосіб використання води та правила догляду залежать від моделі.

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