Экономия на спичках: архитектор рассказал о советской ошибке, из-за которой стены выпускают всё тепло

Ниши для батарей позволяли экономить кирпич, но становились самым слабым местом с точки зрения сохранения тепла

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Экономия на материалах в советском строительстве привела к значительным потерям тепла через стены под окнами.

Об этом в разговоре с "Телеграфом" рассказал заслуженный архитектор Украины, профессор Сергей Юнаков.

"Толщина стены составляла 38 сантиметров. А под подоконником мы устанавливали батарею. Кто-то предложил: давайте под подоконником делать не 38, а 25 сантиметров. И там поместится батарея", – объяснил Сергей Юнаков.

Тонкая стена под подоконником стала местом наибольших потерь тепла

Благодаря такому решению строители экономили кирпич и получали нишу для радиатора. Однако более тонкий участок становился самым слабым местом стены. Именно через эти 25-сантиметровые участки происходят основные потери тепла. Архитектор назвал экономию на материалах главной проблемой советского строительства.

"Экономика должна быть экономной" – была советская поговорка. Это тот случай, когда экономили на спичках, а прикуривали на пожаре", – иронизирует Сергей Юнаков.

Как сообщал "Телеграф", старым панельным домам и хрущёвкам для сохранения тепла нужен общий проект ОСМД на весь дом – комплексное утепление наружных стен, крыши и подвала, а не точечные работы. Если утеплить только одну квартиру, тепло и дальше может уходить через стыки панелей и другие неутеплённые части здания.