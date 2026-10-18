Укр

Экономия на спичках: архитектор рассказал о советской ошибке, из-за которой стены выпускают всё тепло

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Тонкая стена под подоконником стала слабым местом советских домов
Тонкая стена под подоконником стала слабым местом советских домов. Фото Телеграф

Ниши для батарей позволяли экономить кирпич, но становились самым слабым местом с точки зрения сохранения тепла

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Экономия на материалах в советском строительстве привела к значительным потерям тепла через стены под окнами.

Об этом в разговоре с "Телеграфом" рассказал заслуженный архитектор Украины, профессор Сергей Юнаков.

"Толщина стены составляла 38 сантиметров. А под подоконником мы устанавливали батарею. Кто-то предложил: давайте под подоконником делать не 38, а 25 сантиметров. И там поместится батарея", – объяснил Сергей Юнаков.

Тонкая стена под подоконником стала местом наибольших потерь тепла
Тонкая стена под подоконником стала местом наибольших потерь тепла

Благодаря такому решению строители экономили кирпич и получали нишу для радиатора. Однако более тонкий участок становился самым слабым местом стены. Именно через эти 25-сантиметровые участки происходят основные потери тепла. Архитектор назвал экономию на материалах главной проблемой советского строительства.

"Экономика должна быть экономной" – была советская поговорка. Это тот случай, когда экономили на спичках, а прикуривали на пожаре", – иронизирует Сергей Юнаков.

Как сообщал "Телеграф", старым панельным домам и хрущёвкам для сохранения тепла нужен общий проект ОСМД на весь дом – комплексное утепление наружных стен, крыши и подвала, а не точечные работы. Если утеплить только одну квартиру, тепло и дальше может уходить через стыки панелей и другие неутеплённые части здания.

Теги:
#Тепло #Батарея #Будинок