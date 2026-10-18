Економія на спичках: архітектор розкрив радянську помилку, через яку стіни випускають все тепло

Ніші для батарей дозволяли заощаджувати цеглу, але ставали найслабшим місцем для збереження тепла

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Економія на матеріалах у радянському будівництві призвела до значних втрат тепла через стіни під вікнами.

Про це в розмові з "Телеграфом" розповів заслужений архітектор України, професор Сергій Юнаков.

"Товщина стіни становила 38 сантиметрів. А під підвіконням ми встановлювали батарею. Хтось запропонував: давайте під підвіконням робити не 38, а 25 сантиметрів. І там сховається батарея", – пояснив Сергій Юнаков.

Тонша стіна під підвіконням стала місцем найбільших втрат тепла

Завдяки такому рішенню будівельники заощаджували цеглу й отримували нішу для радіатора. Проте тонша ділянка ставала найслабшим місцем у стіні. Саме через ці 25-сантиметрові ділянки відбувається основна втрата тепла. Архітектор назвав економію на матеріалах головною проблемою радянського будівництва.

"Економіка має бути ощадливою" – була радянська приказка. Це той випадок, коли економили на сірниках, але прикурювали на пожежі", – іронізує Сергій Юнаков.

Як повідомляв "Телеграф", старим панельним будинкам і хрущовкам для збереження тепла потрібен спільний проєкт ОСББ на весь будинок – комплексне утеплення зовнішніх стін, даху й підвалу, а не точкові роботи. Якщо утеплити лише одну квартиру, тепло й далі може виходити через стики панелей та інші неутеплені частини будівлі.