Рус

Економія на спичках: архітектор розкрив радянську помилку, через яку стіни випускають все тепло

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Тонша стіна під підвіконням стала слабким місцем радянських будинків
Тонша стіна під підвіконням стала слабким місцем радянських будинків. Фото Телеграф

Ніші для батарей дозволяли заощаджувати цеглу, але ставали найслабшим місцем для збереження тепла

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Економія на матеріалах у радянському будівництві призвела до значних втрат тепла через стіни під вікнами.

Про це в розмові з "Телеграфом" розповів заслужений архітектор України, професор Сергій Юнаков.

"Товщина стіни становила 38 сантиметрів. А під підвіконням ми встановлювали батарею. Хтось запропонував: давайте під підвіконням робити не 38, а 25 сантиметрів. І там сховається батарея", – пояснив Сергій Юнаков.

Тонша стіна під підвіконням стала місцем найбільших втрат тепла
Тонша стіна під підвіконням стала місцем найбільших втрат тепла

Завдяки такому рішенню будівельники заощаджували цеглу й отримували нішу для радіатора. Проте тонша ділянка ставала найслабшим місцем у стіні. Саме через ці 25-сантиметрові ділянки відбувається основна втрата тепла. Архітектор назвав економію на матеріалах головною проблемою радянського будівництва.

"Економіка має бути ощадливою" – була радянська приказка. Це той випадок, коли економили на сірниках, але прикурювали на пожежі", – іронізує Сергій Юнаков.

Як повідомляв "Телеграф", старим панельним будинкам і хрущовкам для збереження тепла потрібен спільний проєкт ОСББ на весь будинок – комплексне утеплення зовнішніх стін, даху й підвалу, а не точкові роботи. Якщо утеплити лише одну квартиру, тепло й далі може виходити через стики панелей та інші неутеплені частини будівлі.

Теги:
#Тепло #Батарея #Будинок