Економія на спичках: архітектор розкрив радянську помилку, через яку стіни випускають все тепло
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Ніші для батарей дозволяли заощаджувати цеглу, але ставали найслабшим місцем для збереження тепла
Економія на матеріалах у радянському будівництві призвела до значних втрат тепла через стіни під вікнами.
Про це в розмові з "Телеграфом" розповів заслужений архітектор України, професор Сергій Юнаков.
"Товщина стіни становила 38 сантиметрів. А під підвіконням ми встановлювали батарею. Хтось запропонував: давайте під підвіконням робити не 38, а 25 сантиметрів. І там сховається батарея", – пояснив Сергій Юнаков.
Завдяки такому рішенню будівельники заощаджували цеглу й отримували нішу для радіатора. Проте тонша ділянка ставала найслабшим місцем у стіні. Саме через ці 25-сантиметрові ділянки відбувається основна втрата тепла. Архітектор назвав економію на матеріалах головною проблемою радянського будівництва.
"Економіка має бути ощадливою" – була радянська приказка. Це той випадок, коли економили на сірниках, але прикурювали на пожежі", – іронізує Сергій Юнаков.
Як повідомляв "Телеграф", старим панельним будинкам і хрущовкам для збереження тепла потрібен спільний проєкт ОСББ на весь будинок – комплексне утеплення зовнішніх стін, даху й підвалу, а не точкові роботи. Якщо утеплити лише одну квартиру, тепло й далі може виходити через стики панелей та інші неутеплені частини будівлі.