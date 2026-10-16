Как норвежцы переживают холодные зимы: секрет отопления, который стоит знать

Как согреть дом и меньше платить

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В Норвегии тепловые насосы – один из самых распространенных способов отопления жилья , несмотря на холодные зимы. Примерно две трети домохозяйств пользуются такими устройствами: они обогревают дома и помогают снизить расходы на электроэнергию.

Как пишет The Guardian, тепловые насосы стали популярны благодаря своей эффективности, многолетней государственной политике, доступной электроэнергии и качественной теплоизоляции домов. Опыт Норвегии показывает, как современное отопление стало привычным для миллионов людей.

Почему норвежцы выбирают тепловые насосы

Тепловой насос не производит тепло, а переносит его из окружающей среды в помещение. При благоприятных условиях современная система в зависимости от типа оборудования может обеспечить три-пять единиц тепла на одну единицу потребленной электроэнергии.

Обычные электрические обогреватели напрямую преобразуют электроэнергию в тепло, поэтому тепловые насосы работают эффективнее. Для владельцев домов это также возможность снизить расходы на отопление.

Тепловой насос возле дома. Фото: klarsolsverige.se

Как нефтяной кризис изменил отопление

Изменения начались после нефтяного кризиса 1973 года. Резкий рост цен на нефть заставил страны искать альтернативные источники энергии. Норвегия решила постепенно отказываться от отопления на ископаемом топливе и продолжила эту политику после завершения кризиса.

В 1990-х годах страна активнее использовала экономические инструменты для сокращения выбросов углерода. Налоги на выбросы от ископаемого топлива и финансовые стимулы сделали альтернативные системы отопления более привлекательными.

В стране также готовили специалистов для установки и обслуживания тепловых насосов. Это важно, ведь даже качественное оборудование может работать неэффективно из-за неправильного монтажа.

Работают ли тепловые насосы в сильные морозы

При низких температурах эффективность тепловых насосов снижается – именно это часто беспокоит людей. Однако современные модели могут работать даже при температуре около -20°C или -25°C. Их производительность зависит от конкретной модели и погодных условий.

Опыт Норвегии опровергает мнение о том, что тепловые насосы подходят только для относительно теплого климата. Чтобы отопление работало стабильно, оборудование нужно подбирать с учетом площади дома, климата и потребностей жильцов.

Что еще помогает норвежцам экономить на отоплении

Экономить помогает теплоизоляция жилья. Хорошо утепленные дома медленнее теряют тепло, поэтому системе отопления требуется меньше энергии для поддержания комфортной температуры.

Электроэнергия в Норвегии относительно дешевая, а значительную ее часть вырабатывают гидроэлектростанции. Это снижает текущие расходы на работу тепловых насосов.

Полностью перенести норвежскую модель в другие страны непросто. Как отмечает The Guardian, установка оборудования требует значительных первоначальных вложений, а возможность быстро их окупить зависит от стоимости электроэнергии, климата и характеристик дома.