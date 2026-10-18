Турция отказалась от перевода часов 10 лет назад: сработает ли этот сценарий в Украине?

Стабильный распорядок и светлые вечера стали плюсами этой модели

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Это государство круглый год живет по одному времени: весной и осенью жителям не нужно менять распорядок из-за перевода стрелок. Страна выбрала постоянное летнее время, чтобы сохранить больше света вечером.

"Телеграф" рассказывает об опыте нашего соседа по морю. К слову, турецкие власти приняли данное решение не так давно.

Как устроено постоянное время в Турции

В 2016 году Турция закрепила часовой пояс UTC+3 и отказалась от сезонного перевода часов. Раньше зимой страна жила по UTC+2, а летом – по UTC+3, говорится в разборе ArcGIS StoryMaps.

Главный бытовой плюс – не нужно дважды в год переводить часы. Рабочий день, занятия и повседневные дела идут по привычному расписанию, без резкого сдвига относительно предыдущего дня.

Вечером светлее, утром темнее

Постоянное летнее время дает больше дневного света после работы, чем стандартное. Это удобно для прогулок, встреч и покупок. Сторонники такого режима связывают его с ростом социальной и коммерческой активности, а также с повышением общественной безопасности, пишет Sleep Foundation.

Но зимой солнце встает поздно. Турция вытянута с запада на восток, поэтому единый часовой пояс подходит ее регионам по-разному: некоторым жителям приходится ехать на работу, а детям – идти в школу до восхода солнца. Специалисты по сну в основном считают постоянное стандартное время более подходящим для сна и суточных ритмов.

Экономия электричества не стала доказанным преимуществом турецкой модели. Исследование данных по Турции за 2012–2020 годы, опубликованное на платформе ScienceDirect, не выявило измеримой экономии от политики летнего времени.

Чем отличается ситуация в Украине

Украинский вариант отмены перевода стрелок предполагает постоянное стандартное киевское время UTC+2. Верховная Рада приняла законопроект №4201 16 июля 2024 года, сообщает Meta.ua. Президент Владимир Зеленский его не подписал, поэтому закон не вступил в силу.

В ночь с 24 на 25 октября 2026 года в 04:00 часы в Украине переведут назад – на 03:00. Пока действует нынешний порядок, зимой украинское время отстает от турецкого на час, а летом совпадает с ним.

Сейчас эксперты считают, что Украине не стоит отказываться от перевода часов как минимум на время военного положения. Причина – экономия электроэнергии.

Как сообщал "Телеграф", опыт Исландии показывает: отказ от сезонного перевода часов подходит не всем. Раньше страна тоже переводила часы, чтобы подстроить распорядок дня под световой день, но затем отказалась от этой практики. Пример Исландии напоминает: нужно оценивать, насколько удобен такой режим, а не копировать чужое решение.