Туреччина відмовилася від переведення годинників 10 років тому: чи спрацює цей сценарій в Україні?

Стабільний розпорядок і світлі вечори стали перевагами цієї моделі

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Ця держава живе за одним часом цілий рік: навесні й восени жителям не потрібно змінювати розпорядок дня через переведення стрілок. Країна обрала постійний літній час, щоб зберегти більше світла ввечері.

"Телеграф" розповідає про досвід нашого сусіда по морю. До слова, турецька влада ухвалила це рішення не так давно.

Як влаштований постійний час у Туреччині

У 2016 році Туреччина закріпила часовий пояс UTC+3 і відмовилася від сезонного переведення годинників. Раніше взимку країна жила за UTC+2, а влітку – за UTC+3, йдеться в матеріалі ArcGIS StoryMaps.

Головна побутова перевага – не потрібно двічі на рік переводити годинники. Робочий день, заняття та повсякденні справи відбуваються за звичним розкладом, без різкого зсуву порівняно з попереднім днем.

Увечері світліше, вранці темніше

Постійний літній час забезпечує більше денного світла після роботи, ніж стандартний. Це зручно для прогулянок, зустрічей і покупок. Прихильники такого режиму пов’язують його зі зростанням соціальної та комерційної активності, а також із підвищенням громадської безпеки, пише Sleep Foundation.

Але взимку сонце сходить пізно. Туреччина простягається із заходу на схід, тому єдиний часовий пояс по-різному підходить її регіонам: деяким жителям доводиться їхати на роботу, а дітям – іти до школи до сходу сонця. Фахівці зі сну здебільшого вважають, що постійний стандартний час краще відповідає потребам сну та добовим ритмам.

Економія електроенергії не стала доведеною перевагою турецької моделі. Дослідження даних щодо Туреччини за 2012–2020 роки, опубліковане на платформі ScienceDirect, не виявило вимірюваної економії від політики літнього часу.

Чим відрізняється ситуація в Україні

Український варіант скасування переведення стрілок передбачає постійний стандартний київський час UTC+2. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 16 липня 2024 року, повідомляє Meta.ua. Президент Володимир Зеленський його не підписав, тому закон не набрав чинності.

У ніч із 24 на 25 жовтня 2026 року о 04:00 годинники в Україні переведуть назад – на 03:00. Поки діє нинішній порядок, узимку український час відстає від турецького на годину, а влітку збігається з ним.

Нині експерти вважають, що Україні не варто відмовлятися від переведення годинників щонайменше на час воєнного стану. Причина – економія електроенергії.

Як повідомляв "Телеграф", досвід Ісландії свідчить: відмова від сезонного переведення годинників підходить не всім. Раніше країна також переводила годинники, щоб узгодити розпорядок дня зі світловим днем, але згодом відмовилася від цієї практики. Приклад Ісландії нагадує: потрібно оцінювати, наскільки зручний такий режим, а не копіювати чуже рішення.