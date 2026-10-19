Удобная посадка и доступные цены: этот автомобиль идеально подходит пенсионерам

Высокий салон, компактный кузов и простые бензиновые моторы делают первое поколение практичным вариантом для повседневных поездок

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Nissan Note может стать удобным автомобилем для пожилого водителя: у него комфортная посадка, хороший обзор и практичный салон. Для города особенно интересны машины первого поколения E11 с бензиновыми двигателями объёмом 1,4 или 1,6 л.

В объявлениях представлены Note разных поколений по цене от 2 507 до 17 900 долларов. В этом диапазоне есть и ранние бензиновые автомобили, и более свежие гибриды. Об этом сообщает "Телеграф".

Удобно садиться и проще парковаться

У Note высокая крыша и сиденья расположены выше, чем в обычном седане. Поэтому при посадке не нужно глубоко опускаться в кресло, а выходить из машины и подниматься с сиденья проще. Для человека, которому тяжело сгибаться и вставать с низкого сиденья, это один из главных плюсов Note.

Передние и задние двери широко открываются – почти под прямым углом. Большой проём оставляет больше места, чтобы сесть в машину и выйти из неё. Это удобно и водителю, и пассажирам, которых нужно отвезти к врачу, на рынок или на дачу.

Высокая посадка и большая площадь остекления обеспечивают хороший обзор дороги. Компактный кузов и короткие свесы помогают оценивать габариты при парковке и маневрировать в тесных дворах. Для ежедневных поездок по городу такой автомобиль удобнее крупного, которому нужно больше пространства.

Салон можно приспособить под пассажиров и покупки

Задний диван сдвигается, поэтому пространство можно распределить по ситуации. Если сзади едут пассажиры, сиденье отодвигают, чтобы у них было больше места для ног. Когда нужно перевезти больше вещей, диван сдвигают вперёд и увеличивают багажник.

Двухуровневая система багажника Flexi-Board помогает разместить продукты и другие вещи. Верхний уровень удобен тем, что за покупками не приходится наклоняться слишком низко. Для пожилого владельца это полезно в обычных поездках в магазин.

Какой двигатель и коробку выбрать

В первом поколении E11 стоит присмотреться к атмосферным бензиновым двигателям 1,4 л CR14DE и 1,6 л HR16DE. У них простая конструкция, они надёжны и неприхотливы к топливу, а ресурс у них большой. Модель распространена в Украине, поэтому запчасти доступны, а обслуживание и ремонт обходятся сравнительно недорого.

Для города подойдёт версия с классическим четырёхступенчатым гидротрансформаторным автоматом. Он плавно переключает передачи и избавляет водителя от постоянной работы сцеплением в пробках. Такая коробка отличается высокой надёжностью. Бензиновые Note с механикой тоже можно рассматривать, если водитель привык переключать передачи самостоятельно.

Практичный выбор для пенсионера – ухоженный E11 с двигателем 1,4 или 1,6 л и механикой либо обычным автоматом. Для городских поездок его возможностей достаточно. В хорошем состоянии автомобиль может прослужить ещё много лет без серьёзных расходов.

Сколько стоят Nissan Note в объявлениях

Самый доступный вариант среди представленных объявлений – Note 2008 года за 2 507 долларов, или 112 940 грн. У него бензиновый двигатель 1,4 л, механическая коробка и пробег 220 тыс. км. Другой автомобиль 2008 года с газобензиновым двигателем предлагают за 2 700 долларов. Note 2010 года с автоматом стоит 2 800 долларов; в объявлении указано, что машина участвовала в ДТП. За бензиновую версию 2008 года с двигателем 1,6 л и автоматом просят 3 000 долларов. Её пробег – 300 тыс. км.

Ранние Nissan Note в представленных объявлениях предлагают от 2 507 долларов

В средней части подборки – дизельный Note 2008 года с механикой за 5 500 долларов и бензиновый Note 2010 года с двигателем 1,6 л и автоматом за 7 500 долларов. Его заявленный пробег – 219 тыс. км. Гибридный Note 2019 года с установкой e-POWER объёмом 1,2 л выставили на продажу за 13 900 долларов.

Цена Note зависит от поколения, силовой установки и состояния автомобиля

Самые дорогие в подборке – гибриды третьего поколения. Note 2021 года с полным приводом предлагают за 16 499 долларов, а автомобиль 2023 года – за 16 999 долларов. Максимальная цена – 17 900 долларов, или 806 395 грн. Столько просят за Note 2021 года с системой e-POWER мощностью 109 л. с. и пробегом 71 тыс. км.

Гибридные Nissan Note третьего поколения в подборке стоят до 17 900 долларов

Обзор Nissan Note

Как сообщал "Телеграф", подержанные Suzuki Swift 1995–2005 годов выпуска также подойдет пожилым водителям. Средняя цена такого авто – около 1 700 долларов по данным объявлений.