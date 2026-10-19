Зручна посадка та доступні ціни: цей автомобіль ідеально підходить пенсіонерам

Високий салон, компактний кузов і прості бензинові двигуни роблять перше покоління практичним варіантом для щоденних поїздок

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Nissan Note може стати зручним автомобілем для літнього водія: він має комфортну посадку, хороший огляд і практичний салон. Для міста особливо цікаві автомобілі першого покоління E11 із бензиновими двигунами об’ємом 1,4 або 1,6 л.

В оголошеннях представлені Note різних поколінь за ціною від 2 507 до 17 900 доларів. У цьому діапазоні є як ранні бензинові автомобілі, так і новіші гібриди. Про це повідомляє "Телеграф".

Зручно сідати та легше паркуватися

У Note високий дах, а сидіння розташовані вище, ніж у звичайному седані. Тому під час посадки не потрібно низько опускатися в крісло, а виходити з автомобіля та підводитися з сидіння легше. Для людини, якій важко нахилятися й вставати з низького сидіння, це одна з головних переваг Note.

Передні та задні двері широко відчиняються – майже під прямим кутом. Великий отвір залишає більше місця, щоб сісти в автомобіль і вийти з нього. Це зручно і водієві, і пасажирам, яких потрібно відвезти до лікаря, на ринок або на дачу.

Висока посадка та велика площа скління забезпечують хороший огляд дороги. Компактний кузов і короткі звиси допомагають оцінювати габарити під час паркування та маневрувати у тісних дворах. Для щоденних поїздок містом такий автомобіль зручніший за великий, якому потрібно більше простору.

Салон можна пристосувати для пасажирів і покупок

Задній диван зсувається, тому простір можна розподілити залежно від ситуації. Якщо ззаду їдуть пасажири, сидіння відсувають, щоб у них було більше місця для ніг. Коли потрібно перевезти більше речей, диван зсувають уперед і збільшують багажник.

Дворівнева система багажника Flexi-Board допомагає розмістити продукти та інші речі. Верхній рівень зручний тим, що за покупками не доводиться нахилятися надто низько. Для літнього власника це корисно під час звичайних поїздок до магазину.

Який двигун і коробку передач обрати

У першому поколінні E11 варто звернути увагу на атмосферні бензинові двигуни 1,4 л CR14DE і 1,6 л HR16DE. Вони мають просту конструкцію, надійні та невибагливі до пального, а також мають великий ресурс. Модель поширена в Україні, тому запчастини доступні, а обслуговування й ремонт обходяться порівняно недорого.

Для міста підійде версія з класичною чотириступеневою гідротрансформаторною автоматичною коробкою передач. Вона плавно перемикає передачі й позбавляє водія потреби постійно працювати зчепленням у заторах. Така коробка вирізняється високою надійністю. Бензинові Note з механічною коробкою передач також можна розглядати, якщо водій звик перемикати передачі самостійно.

Практичний вибір для пенсіонера – доглянутий E11 із двигуном 1,4 або 1,6 л і механічною або звичайною автоматичною коробкою передач. Для міських поїздок його можливостей достатньо. У хорошому стані автомобіль може прослужити ще багато років без значних витрат.

Скільки коштують Nissan Note в оголошеннях

Найдоступніший варіант серед представлених оголошень – Note 2008 року за 2 507 доларів, або 112 940 грн. Він має бензиновий двигун 1,4 л, механічну коробку передач і пробіг 220 тис. км. Інший автомобіль 2008 року з газобензиновим двигуном пропонують за 2 700 доларів. Note 2010 року з автоматичною коробкою коштує 2 800 доларів; в оголошенні зазначено, що автомобіль потрапляв у ДТП. За бензинову версію 2008 року з двигуном 1,6 л і автоматичною коробкою просять 3 000 доларів. Її пробіг – 300 тис. км.

Ранні Nissan Note у представлених оголошеннях пропонують від 2 507 доларів

У середній частині добірки – дизельний Note 2008 року з механічною коробкою за 5 500 доларів і бензиновий Note 2010 року з двигуном 1,6 л та автоматичною коробкою за 7 500 доларів. Заявлений пробіг останнього – 219 тис. км. Гібридний Note 2019 року з установкою e-POWER об’ємом 1,2 л виставили на продаж за 13 900 доларів.

Ціна Note залежить від покоління, силової установки та стану автомобіля

Найдорожчі в добірці – гібриди третього покоління. Note 2021 року з повним приводом пропонують за 16 499 доларів, а автомобіль 2023 року – за 16 999 доларів. Максимальна ціна – 17 900 доларів, або 806 395 грн. Стільки просять за Note 2021 року із системою e-POWER потужністю 109 к. с. і пробігом 71 тис. км.

Гібридні Nissan Note третього покоління в добірці коштують до 17 900 доларів

Огляд Nissan Note

Як повідомляв "Телеграф", уживані Suzuki Swift 1995-2005 років випуску також підійде літнім водіям. Середня ціна такого авто — близько 1700 доларів за даними оголошень.