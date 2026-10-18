Без бульона, но с насыщенным вкусом: как приготовить охотничий суп

Картофель, колбаски и овощная зажарка – простая основа охотничьего супа с нежным сливочным вкусом

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Охотничий суп с колбасками и плавлеными сырками – сытный и аппетитный обед, для которого не нужно отдельно варить мясной бульон. Картофель и колбаски делают блюдо питательным, обжаренные овощи добавляют аромат, а сыр создает нежную сливочную основу. Подавайте суп горячим, со свежей зеленью и хрустящим хлебом.

Что понадобится для охотничьего супа

Возьмите 3 картофелины, 1 морковь, 1 луковицу, 1/4 болгарского перца, 8–10 охотничьих колбасок и 2 плавленых сырка. Такие пропорции предлагает блогер Юля Зефирка в своем рецепте в Instagram.

Также понадобятся вода для варки картофеля, масло для зажарки, соль, перец и зелень. Количество воды выбирайте по вкусу: суп может быть густым, с большим количеством овощей в каждой ложке, или более жидким. Не наливайте слишком много воды сразу, чтобы сырный вкус оставался насыщенным.

Овощи очистите и вымойте. Картофель нарежьте небольшими кубиками, лук и перец – мелкими кусочками, а морковь натрите на терке или тонко нарежьте. Колбаски нарежьте кружочками, чтобы их было удобно набирать ложкой. Плавленые сырки тоже измельчите: так их будет легче размешать в горячем супе.

В какой последовательности варить суп с колбасками

Картофель отварите в подсоленной воде почти до готовности.

Пока он варится, разогрейте на сковороде немного масла. Обжарьте морковь, лук, болгарский перец и охотничьи колбаски. Помешивайте, чтобы овощи размягчились и не подгорели. Колбаски придадут зажарке аромат.

Переложите зажарку в кастрюлю с картофелем. Варите суп еще 7–10 минут.

Добавьте плавленые сырки и осторожно перемешивайте, пока они не растворятся в горячей жидкости. Убедитесь, что картофель стал мягким. В конце добавьте измельченную зелень, как советует автор рецепта, и поперчите по вкусу.

Суп с колбасками. Фото сгенерировано ИИ

Как сделать вкус нежнее и с чем подавать

Добавив сыр, уменьшите огонь и перемешивайте суп, проводя ложкой по дну кастрюли. Если сыр собрался в комочки, разотрите их ложкой о стенку. Можно сначала размешать измельченный сыр в небольшом количестве горячей жидкости из кастрюли, а затем вернуть смесь в суп.

Досаливайте блюдо после того, как сыр растворится: и он, и колбаски уже придают ему соленый вкус. Если суп получился гуще, чем хотелось, понемногу подливайте горячую воду, перемешивайте и пробуйте. Так вы отрегулируете консистенцию, не сделав блюдо водянистым.

Разлейте суп по глубоким тарелкам, а свежую зелень добавьте непосредственно перед подачей. Подавайте суп с подсушенным хлебом или небольшими гренками.