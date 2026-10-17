Когда Оливье и Шуба уже надоели: рецепт салата с курицей

Закуска будет вкуснее, если дать ей настояться перед подачей

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"Бунито" – сытный слоеный салат с куриным филе, морковью по-корейски, твердым сыром и яйцами. Нежная курица хорошо сочетается с пикантной морковью, а тертые желтки украшают верхний слой. Салат можно приготовить на семейный ужин или подать к праздничному столу.

Что понадобится для салата "Бунито"

Подготовьте 300 г куриного филе, 200 г моркови по-корейски, 3–4 яйца и 130 г твердого сыра. Такие пропорции указывает автор страницы foodblog_kristi в Instagram, которая поделилась рецептом закуски.

Для смазывания слоев понадобится майонез "Провансаль" – количество регулируйте по вкусу. Также подготовьте соль и черный перец, чтобы сварить филе. Для украшения возьмите зеленый лук, укроп или другую зелень по вкусу.

Сначала подготовьте все ингредиенты и разложите их отдельно. Белки и желтки не смешивайте: они пойдут в разные слои. Перед сборкой остудите курицу и яйца, чтобы не выкладывать теплые продукты под майонез.

Как подготовить продукты и выложить слои

Отварите куриное филе в подсоленной воде с черным перцем. Когда оно остынет, разделите мясо на небольшие волокна. Так курицу будет удобнее распределить по дну посуды, а готовый салат – набирать вилкой.

Сварите яйца, остудите и очистите. Отделите белки от желтков и натрите их по отдельности на крупной терке. Так же натрите сыр. Если полоски моркови по-корейски слишком длинные, немного укоротите их ножом – так салат будет удобнее делить на порции.

Выложите курицу первым слоем и смажьте майонезом. Добавьте морковь по-корейски, а сверху – еще немного соуса. Следующий слой – сыр: смажьте его майонезом, выложите белки и нанесите тонкий слой соуса. Завершите салат тертыми желтками, равномерно распределив их по поверхности.

По желанию украсьте салат зеленью, зернами граната или поджаренными и измельченными грецкими орехами.

Салат "Бунито" можно украсить зеленью. Скриншот foodblog_kristi/Instagram

Как сделать салат вкусным и подать его

Наносите майонез тонким слоем, не добавляйте его слишком много, чтобы не перебить вкус курицы и сыра. Для удобства выдавите соус сеточкой, а затем осторожно разровняйте ложкой. Если в моркови много жидкости, дайте ей стечь: так нижний слой не станет водянистым. Распределяйте продукты равномерно, но не утрамбовывайте их слишком сильно.

Автор рецепта советует поставить готовый салат в холодильник минимум на 2–3 часа.

Для будничной подачи соберите "Бунито" в салатнике, желательно прозрачном, чтобы сквозь него были видны разноцветные слои. Для праздничного стола используйте кулинарное кольцо на плоской тарелке или выложите ингредиенты слоями в порционные креманки.

Ранее "Телеграф" делился рецептом салата из картофеля, сыра и соленого огурца.