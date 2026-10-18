"Відьмине яйце" у клумбі: українка здивувала рідкісною знахідкою з квітника (фото)

Цей вид вважається дуже рідкісним в Україні

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В Україні можна зустріти дуже незвичайні види грибів. Деякі з них виглядають страхітливо та навіть не відразу піддаються ідентифікації.

Про це розповіла користувачка під ніком sugar_for_you в соціальній мережі Threads. За її словами, після того, як побачила це, її здивуванню не було меж.

Жінка зазначила, що виявила знахідку серед квітів. Але так і не зрозуміла, що це таке і вирішила запитати у підписників.

"Знайшла у себе в клумбі. Форма яйця, зверху желеподібне, але коли розрізала — то було тяжкувато, воно жорстке. Мій шок був", — написала вона.

Жінка показала гриб, який знайшла у клумбі з квітами

Жінка показала гриб, який знайшла у клумбі з квітами

Як відреагували в мережі?

Деякі користувачі з певним подивом та острахом прокоментували пост жінки, жартівливо припускаючи, що це яйце прибульців або щось подібне. Врешті-решт, з'ясувалось, що це їстівний гриб "відьмине яйце" або веселка Андріана, який має деякі цілющі властивості.

"Мені подобається що ви знайшли "херзнашовонотаке" і, на всякий випадок, розрізали його";

"Кіста Каменських?";

"Це ж "відьмине яйце". Знайти його це справді велика удача. А ще він в книзі рекордів Гіннеса) як гриб, що росте найшвидше у світі, і він дуже смачний";

"Все прикольно, але можна дізнатися, що вас сподвигло знайти богзнаєшо і подумати, а ну я його розріжу";

"Наводила порядки у квітах і тут таке стирчить, і далі як в тумані, цікавість взяла своє";

Коментарі користувачів

"Це не зовсім та веселка. Це Веселка Хадріана. Наукова назва Phallus hadriani";

"А вони ще і різні? І їхні властивості теж?";

"Веселку Хадріна часто можна зустріти в місцях, де спостерігається людська діяльність (сади, городи, приватний сектор та інше). Головна візуальна відмінність — це присутність фіолетового кольору в оболонці яйця. На відміну від веселки звичайної її не вивчали в контексті народної медицини тому властивості її невідомі. Можливо аналогічні, а може має і свої відмінності";

"Гриб веселка. З нього роблять настоянку. Дуже багато знайомих лікувались ним і цілком успішно";

Коментарі користувачів

"Гриб веселка. Робила настоянку з ним. Почитайте про нього. А ще його їсти можна";

"Це скарб";

"Відьмин гриб, настояти на горілці або олії, допомагає від онкоклітин, грибків в організмі!" — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Що ще відомо про цей гриб?

Веселка Адріана (Phallus hadriani) — вид базидіомікотових грибів родини веселкових (Phallaceae) Його названо на честь нідерландського лікаря Адріана Юніуса, який у 1564 році вперше використав назву Phallus для позначення грибів родини веселкових.

Вид поширений в Європі, Азії (Туреччина, Китай, Японія) та Північній Америці. В Україні трапляється зрідка у степовій зоні. Росте з травня до кінця жовтня у степу, в садах та парках. Живе в симбіозі з ксерофільними травами. Сапротроф, тобто отримує поживні речовини шляхом розкладання органічної речовини.

Це їстівний гриб. У стадії яйця можна споживати сирим, в стадії шапки та ніжки — лише після відварювання. Має лікарські властивості, проте окремі дослідження щодо цього не проводились через його рідкісність.

Веселка Адріана (Phallus hadriani). Фото Вікіпедія

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