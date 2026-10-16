Не лает и не просится на руки: в Ивано-Франковске заметили необычного "любимца" (видео)
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Видео прогулки появилось в сети
В Ивано-Франковске на улице Коновальца был замечен необычный участник городского движения — коза.
На видео, опубликованном в одном из местных Telegram-каналов, мужчина ведет животное на поводке просто по улице. Кадры вызвали оживленное обсуждение среди пользователей сети.
Как отреагировали горожане
Мнения комментаторов разделились: одни посмеялись над необычной прогулкой, другие не увидели в ней ничего удивительного.
"Какие времена, такие и домашние любимцы", — подписали видео.
В комментариях также возник вопрос, точно ли на видео была коза, а не козел.
Некоторые даже предположили, что мужчина ведет животное не на прогулку, а для спаривания.
"Так не выгуливают, потому что ведут к козлу, спаривать, будут козлята", — пошутил комментатор.
Другие пользователи просто назвали увиденное смешным. Куда именно направлялся мужчина с животным, неизвестно.
Напомним, "Телеграф" рассказывал, какое слово наши бабушки употребляли, когда говорили о хозяйстве и домашних животных. Для современного человека это слово может звучать необычно.
Как сообщал "Телеграф", в Житомире девушка выгуливала по улицам козу.