Купил участок за бесценок и построил поместье: как высокопоставленный чиновник строился под Киевом

Жилье оформили в совместную собственность с женой незадолго до возвращения на должность первого заместителя председателя Киевской ОГА

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Сергей Белецкий, первый заместитель председателя Киевской ОГА и бывший госсекретарь Минразвития, оформил дом в Борисполе, который его семья строила более двух лет. В августе 2026 года он задекларировал жилье площадью 119,9 кв. м стоимостью около 3,3 млн грн.

Дом принадлежит Сергею Белецкому и его жене Инне на праве общей собственности. В декларации указано, что право на него было приобретено 25 августа 2026 года. Точная стоимость дома – 3 363 714 грн. В конце того же месяца Белецкий вернулся из министерства в Киевскую ОГА.

Подробнее – по ссылке: "Родительский безлимит" и элитное имущество: как первый заместитель председателя Киевской ОГА перед увольнением из Минразвития обзавелся домами и внедорожниками.

От покупки участка до оформления дома

Строительство началось с покупки земли. В марте 2024 года супруги приобрели в Борисполе участок площадью 540 кв. м за 201 тыс. грн. По тогдашнему курсу это составляло около 5 100 долларов, или примерно 950 долларов за сотку.

По данным профильных платформ, в то время сотка земли под индивидуальную застройку в черте города стоила от 1 500–1 800 долларов. В обжитых районах с подведенными коммуникациями цены начинались от 2 500 долларов.

В апреле 2024 года Белецкий задекларировал на этом участке объект незавершенного строительства – жилой дом площадью 135,1 кв. м. К августу 2026 года семья завершила строительство, ввела дом в эксплуатацию и оформила его юридически. В документах площадь готового жилья оказалась меньше, чем заявленная изначально. Имущество оценили более чем в 3,3 млн грн.

Декларация фиксирует оформление дома в Борисполе в общую собственность супругов

Какие доходы и подарки декларировала семья

В 2024 году, когда супруги приобрели землю и начали строительство, родители подарили им значительные суммы. Сергей Белецкий задекларировал, что за один день получил 1,1 млн грн: 600 тыс. грн от отца Владимира и 500 тыс. грн от матери Людмилы. В том же году его жена указала еще 1 млн грн подарков – 700 тыс. грн от отца Юрия Мысловского и 300 тыс. грн от матери Тамары Мысловской.

Новый внедорожник перед оформлением жилья

В середине июня 2026 года Сергей Белецкий приобрел Toyota Land Cruiser Prado 2026 года выпуска у ООО "Види Автострада". Автомобиль стоил чуть более 3 млн грн, еще 200 тыс. грн он заплатил за страховку. Вместе с домом стоимость новых активов, задекларированных в последние месяцы работы Белецкого в министерстве, превысила 6,4 млн грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за день до покупки внедорожника чиновник получил от родителей еще один транш. Всего за описанный период супруги задекларировали 2,9 млн грн родительских подарков.