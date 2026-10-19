Купив ділянку за безцінь і звів маєток: як топпосадовець будувався під Києвом

Житло оформили у спільну власність із дружиною незадовго до повернення на посаду першого заступника голови Київської ОДА

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Сергій Білецький, перший заступник голови Київської ОДА та колишній держсекретар Мінрозвитку, оформив будинок у Борисполі, який його родина будувала понад два роки. У серпні 2026 року він задекларував житло площею 119,9 кв. м і вартістю близько 3,3 млн грн.

Будинок належить Сергію Білецькому та його дружині Інні на праві спільної власності. У декларації зазначено, що право на нього набули 25 серпня 2026 року. Точна вартість будинку – 3 363 714 грн. Наприкінці того ж місяця Білецький повернувся з міністерства до Київської ОДА.

Детальніше – за посиланням: "Батьківський безліміт" та елітне майно: як перший заступник голови Київської ОДА перед звільненням з Мінрозвитку обріс будинками й позашляховиками.

Від придбання ділянки до оформлення будинку

Будівництво почалося з купівлі землі. У березні 2024 року подружжя придбало в Борисполі ділянку площею 540 кв. м за 201 тис. грн. За тодішнім курсом це було близько 5 100 доларів, або приблизно 950 доларів за сотку.

За даними профільних платформ, на той час сотка землі під індивідуальну забудову в межах міста коштувала від 1 500–1 800 доларів. В обжитих районах із підведеними комунікаціями ціни починалися від 2 500 доларів.

У квітні 2024 року Білецький задекларував на цій ділянці об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок площею 135,1 кв. м. До серпня 2026 року родина завершила будівництво, ввела будинок в експлуатацію та оформила його юридично. У документах площа готового житла виявилася меншою, ніж заявлена спочатку. Майно оцінили у понад 3,3 млн грн.

Декларація фіксує оформлення будинку в Борисполі у спільну власність подружжя

Які доходи та подарунки декларувала родина

У 2024 році, коли подружжя придбало землю й розпочало будівництво, батьки подарували їм значні суми. Сергій Білецький задекларував, що за один день отримав 1,1 млн грн: 600 тис. грн від батька Володимира та 500 тис. грн від матері Людмили. Того ж року його дружина вказала ще 1 млн грн подарунків – 700 тис. грн від батька Юрія Мисловського та 300 тис. грн від матері Тамари Мисловської.

Перед оформленням житла – новий позашляховик

У середині червня 2026 року Сергій Білецький придбав Toyota Land Cruiser Prado 2026 року випуску в ТОВ "Віді Автострада". Автомобіль коштував трохи більш як 3 млн грн, ще 200 тис. грн він заплатив за страхування. Разом із будинком вартість нових активів, задекларованих в останні місяці роботи Білецького в міністерстві, перевищила 6,4 млн грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за день до купівлі позашляховика посадовець отримав від батьків ще один транш. Загалом за описаний період подружжя задекларувало 2,9 млн грн батьківських подарунків.