Вышли из моды. 9 пород собак, которым грозит исчезновение

Когда-то эти четырехлапые были очень популярны

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Некоторые породы собак могут исчезнуть, потому что "вышли из моды". Этих красивых и когда-то очень популярных животных теперь люди заводят крайне редко, поэтому разведение критично сократилось.

По данным самой старой и крупной организации по кинологии и собаководству в Великобритании, исчезновение грозит 42 породам собак. Еще 34 породы определили как "уязвимые".

В категорию уязвимых вошли породы, представители которой суммарно имеют менее 300 родов в год на территории Британии. Печальное первое место среди этого списка принадлежит породе бородатого колли, рождаемость которой сократилась с 420 в 2018 году до 281 в 2022 году.

Бородатый колли

Этому виду исчезновение грозит больше всего. В 2024 году в Британии на свет появился только 281 щенок этой породы.

Бородатый колли. Фото: animalia

Бладгаунд

Это — большая гончая собака с великолепным обонянием. Его разводили в Англии еще до 1300 года. В Шотландии он считался псом-детективом и примерно до 1600 помогал ловить бандитов и воров скота.

Колли короткошерстный

Это одна из древнейших пород собак, происходящая из Великобритании. Они ловки и энергичны, поэтому нуждаются в регулярных физических нагрузках.

Колли короткошерстный. Фото: Википедия

Денди-Динмонт-терьер

Денди-Динмонт-терьер – единственная порода собак, названная в честь вымышленного персонажа. Маленький или среднего размера терьер имеет длинное, низкое тело, большие выразительные глаза и хорошую шерсть. Однако ежегодно в мире рождается менее 300 щенков этой породы.

Дирхаунд

Древний шотландский волкодав, элегантный и спортивный. Сначала порода называлась шотландской волчьей собакой, но когда популяция волков начала исчезать, ее перенаправили на оленей.

Дирхаунд. Фото: Догси

Английский сеттер

Это доброжелательные, добродушные собаки, привязанные к своим семьям. Они живые и общительные псы. Порода была создана в Великобритании, однако сейчас она находится на грани исчезновения.

Английский сеттер. Фото: purina.ua

Английский той-терьер

Маленькая порода терьеров из группы "игрушечных" собак. Это гладкошерстные собачки черного цвета с заостренными прямостоящими ушами. Они очень милые, но сейчас той-терьера вытесняют другие породы.

Английский той-терьер. Фото: purina.ua

Фоксхаунд

Эта порода собак принадлежит к группе гончих, она обладает выдающейся способностью к охоте и отличным физическим характеристикам. Также считается одной из самых умных пород.

Фокстерьер гладкошерстный

В начале 20 века фокстерьер был самой популярной породой в Британии, но с тех пор популярность этой породы очень упала. Ежегодно в стране рождается менее 100 щенков.

Фокстерьер гладкошерстный. Фото: zootovary.ua

Напомним, кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь рассказала "Телеграфу", что на самом деле делает собаку преданной. Главное – не порода.