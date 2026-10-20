Успейте до конца дня: в "АТБ" это сладкое подешевело более чем на 100 грн
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Плитку Lacmi весом 295 граммов продают за 91,90 грн, а экономия на одной покупке превышает 100 грн
В сети "АТБ" до 20 октября действуют скидки на товары. У покупателей остался один день, чтобы воспользоваться предложениями и приобрести товары по более низким ценам.
Среди акционных сладостей – популярный молочный шоколад Lacmi торговой марки Roshen. Подробнее об этом написал "Телеграф".
Подробнее в материале: "Скидки более 50%: что можно купить по новым акциям в "АТБ".
Скидка действует на плитку весом 295 граммов с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой. До акции она стоила 196,70 грн, а теперь ее продают за 91,90 грн. На странице товара указана скидка 53%, которая действует до 20 октября.
Таким образом, на одной такой плитке можно сэкономить 104,80 грн. Фактически шоколад сейчас стоит более чем вдвое дешевле первоначальной цены.
Также можно сэкономить на других вкусах – с клубнично-сливочной начинкой и печеньем, цельным лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой, а также с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками.
Ранее "Телеграф" писал о полном перечне выгодных предложений в "АТБ" до 20 октября. В нем собраны другие товары, которые можно купить со скидками до окончания акции.