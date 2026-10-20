Успейте до конца дня: в "АТБ" это сладкое подешевело более чем на 100 грн

Плитку Lacmi весом 295 граммов продают за 91,90 грн, а экономия на одной покупке превышает 100 грн

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В сети "АТБ" до 20 октября действуют скидки на товары. У покупателей остался один день, чтобы воспользоваться предложениями и приобрести товары по более низким ценам.

Среди акционных сладостей – популярный молочный шоколад Lacmi торговой марки Roshen. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Подробнее в материале: "Скидки более 50%: что можно купить по новым акциям в "АТБ".

Скидка действует на плитку весом 295 граммов с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой. До акции она стоила 196,70 грн, а теперь ее продают за 91,90 грн. На странице товара указана скидка 53%, которая действует до 20 октября.

В "АТБ" шоколад Lacmi с арахисом и карамельной начинкой продают со скидкой 53%

Таким образом, на одной такой плитке можно сэкономить 104,80 грн. Фактически шоколад сейчас стоит более чем вдвое дешевле первоначальной цены.

Также можно сэкономить на других вкусах – с клубнично-сливочной начинкой и печеньем, цельным лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой, а также с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками.

Ранее "Телеграф" писал о полном перечне выгодных предложений в "АТБ" до 20 октября. В нем собраны другие товары, которые можно купить со скидками до окончания акции.