Встигніть до кінця дня: в "АТБ" це солодке подешевшало на понад 100 грн

Плитку Lacmi вагою 295 грамів продають за 91,90 грн, а економія на одній покупці перевищує 100 грн

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У мережі "АТБ" до 20 жовтня діють приємні знижки на товари. У покупців залишився день, аби скористатися пропозиціями та придбати їх за нижчими цінами.

Серед акційних солодощів – популярний молочний шоколад Lacmi торгової марки Roshen. Детальніше про це написав "Телеграф".

Більше подробиць у матеріалі: "Знижки понад 50%: що можна купити з новими акціями в "АТБ".

Знижку пропонують на плитку вагою 295 грамів з арахісом і карамельно-арахісовою начинкою. До акції вона коштувала 196,70 грн, а тепер її продають за 91,90 грн. На сторінці товару зазначена знижка 53% із терміном дії до 20 жовтня.

У "АТБ" шоколад Lacmi з арахісом і карамельною начинкою продають зі знижкою 53%

Отже, на одній такій плитці можна зекономити 104,80 грн. Фактично шоколад зараз коштує більш ніж половину своєї початкової вартості.

Водночас можна зекономити й на інших смаках – з полуницею-кремом та печивом, цілим лісовим горіхом і шоколадно-карамельною начинкою та з мигдалем, кокосовим кремом та рисовими кульками.

Раніше "Телеграф" писав повний огляд приємних пропозицій у "АТБ" до 20 жовтня. У ньому зібрані інші товари, які можна придбати зі знижками до завершення акції.