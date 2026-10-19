Не майонез и не йогурт: какая заправка сделает крабовый салат значительно вкуснее

Любимый салат с более насыщенным вкусом

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Крабовый салат не уступает по популярности Оливье и Шубе. Но если классический рецепт салата с крабовыми палочками уже надоел, его можно разнообразить, изменив всего лишь заправку.

Рецептом крабового салата по-новому поделились на сайте Смачненьке. Майонез в рецепте тоже есть, но вкус готового блюда определяет сочетание сыра, чеснока, укропа и мягкой горчицы.

Что понадобится для салата с крабовыми палочками

Для салата возьмите 200 г крабовых палочек, 4 вареных яйца, 2 свежих огурца и 100 г консервированной кукурузы без жидкости.

Для заправки подготовьте 80–100 г твердого сыра, 3–4 столовые ложки майонеза, 1 зубчик чеснока и 1 чайную ложку горчицы. Укроп, соль и черный молотый перец добавляйте по вкусу. Сыр нужно будет натереть, а зелень мелко нарезать, чтобы их было удобно смешать с остальными компонентами соуса.

"Обычные ингредиенты здесь дополняет сырная заправка с укропом, чесноком и горчицей. Именно она добавляет салату тот вкус, ради которого хочется положить себе еще ложечку", – отмечает автор рецепта.

Как приготовить сырную заправку

Начните с соуса. Натрите твердый сыр на средней терке, мелко нарежьте укроп и соедините их в миске. Пропустите зубчик чеснока через пресс, добавьте к сыру вместе с горчицей и майонезом. Приправьте черным молотым перцем и тщательно перемешайте.

Горчицу выбирайте неострую: в этой заправке она должна дополнять остальные продукты. Сыр придает соусу насыщенность, укроп – свежесть, а чеснок делает вкус выразительнее. Готовую смесь оставьте отдельно от основы салата.

Не спешите солить блюдо. Лучше всего это сделать после того, как все ингредиенты будут соединены. Так проще сохранить баланс и не пересолить салат.

Салат с крабовыми палочками. Фото: Смачненьке

Как нарезать продукты и когда заправлять салат

Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками и переложите в салатник. Вареные яйца очистите, нарежьте кубиками и отправьте туда же. Огурцы нарежьте соломкой или кубиками. Если они очень сочные, слегка промокните их бумажным полотенцем, чтобы лишняя влага не попала в салат.

С консервированной кукурузы слейте жидкость. Добавьте зерна и огурцы к крабовым палочкам с яйцами. Выложите сырную заправку и осторожно перемешайте, распределяя ее по всем ингредиентам. Перед подачей попробуйте салат и только после этого при необходимости немного подсолите.

Если готовите блюдо заранее, не смешивайте все сразу. Нарезанные продукты и заправку держите отдельно в холодильнике, а соединяйте непосредственно перед подачей.

Напомним, "Телеграф" ранее делился рецептом говядины с перцем и пикантной заправкой.