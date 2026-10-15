Переезд из Киева в Черновцы на зиму: сколько стоит жилье и что стоит знать о городе

Пробки, переполненные школы и непростая дорога из Киева могут стать неожиданными минусами города

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Планируя переезд в Черновцы на зиму, закладывайте в бюджет аренду и будьте готовы к определенным неудобствам. Историческая столица Буковины расположена на реке Прут и для столичных посетителей может показаться невероятно малым — здесь живет чуть более 264 тысяч человек.

Так что и рынок недвижимости здесь не очень резвый. На одной из популярных платформ для поиска недвижимости всего около сотни объявлений об аренде – и домов, и квартир вместе. Но найти здесь дешевое жилье не стоит надеяться, конечно, если есть требования к удобству. Самые дешевые варианты часто уступают в комфорте.

Цены на аренду в Черновцах.

За квартиры частенько платят в валюте. При заселении обычно нужно внести оплату за первый месяц, комиссию в размере 100% месячной аренды и гарантийный (страховой платеж) такого же размера. Следовательно, на старте понадобится сумма, равная трем месячным ставкам. Однокомнатные квартиры стартуют от 7000–11000 грн.

Дешевые квартиры в Черновцах/ OLX

Часто это квартиры в старых домах. Есть и новостройки, но в них квартиры стартуют от 13-15 тысяч гривен. По этой же цене можно снять квартиру в старом доме, но с ремонтом.

Новостройка в Черновцах/ Общественное

Для зимнего проживания важны и комфорт, и бытовая безопасность. В дешевых квартирах и домах часто нет туалета и ванной комнаты, а иногда даже постоянного отопления. Дома, особенно в не очень хорошем состоянии, можно найти от 4000-5000 грн. За эти деньги можно снять дачный домик или по сути флигель без удобств. Чем ближе к центру и лучше условия, тем выше цена.

Продажа частных домов в Черновцах.

Арендовать дом в хорошем состоянии можно от 20 тысяч гривен. Таунхаус – от 35 тысяч.

"Маленькая Вена" с транспортными и образовательными проблемами

Черновцы известны европейской архитектурой и мультикультурной историей. Через австрийскую застройку его называют "маленькая Вена". Главный архитектурный памятник города – бывшая Резиденция митрополитов Буковины и Далмации, внесенная в список наследия ЮНЕСКО. Но не одними видами славится город.

Переехавшие в Черновцы обращают внимание на неудобную транспортную инфраструктуру, пробки и изношенные городские коммуникации. Семьям с детьми придется учитывать еще одну особенность: учебные заведения часто переполнены, особенно в новых жилых массивах с удобной инфраструктурой. Переполненность уже повлияла на качество, по крайней мере, школьного питания — в сентябре 2026 года в одном городских лицеев разразился скандал детям дали целую морковь, сливы, кусок хлеба и творожную запеканку в одноразовой посуде, вместо нормального обеда.

Еще один минус Черновцов – расположение. До них непросто доехать поездом или автобусом (из столицы курсирует два поезда, которые едут более 11 часов), а дорога будет занимать машиной более семи. Однако, учитывая безопасность, это, скорее, плюс.

Дорога из Киева в Черновцы — более 550 км

Безопасно ли в Черновцах

Черновцы и Черновицкая область считаются тыловыми, но все равно здесь время от времени раздаются тревоги из-за российских дронов и ракет. Враг пытается атаковать объекты энергетики на Днестре, поэтому в регионе слышатся взрывы. Наиболее трагический удар был в июле 2025 года — враг попал по жилым и админзданиям.

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