Осенние дожди — больше не проблема для окон: какое средство легко избавит от разводов
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Забудьте о постоянном мытье окон
Только что вымыли окна до блеска, а после первого же дождя на стекле снова появились пятна и разводы? Чтобы не браться за тряпку после каждой непогоды, стоит попробовать необычный способ ухода за окнами.
Издание El Mueble советует автомобильную жидкость для стеклоомывателя, которая может стать неожиданным помощником в этом деле.
Что поможет бороться с разводами
Жидкостью очищают лобовое стекло от дорожной грязи, пыли и других загрязнений. Поэтому попытка использовать подобное средство для домашних окон звучит довольно неожиданно.
Но подойдет не любая автомобильная жидкость. Перед использованием проверьте состав и рекомендации производителя: некоторые компоненты могут быть несовместимы с покрытием стекла или материалами окон.
Почему после дождя остаются пятна
Дождь не всегда становится главной причиной грязных окон. Капли оседают на стекле, смешиваются с пылью и другими частицами и после высыхания оставляют заметные следы.
Если стекло уже загрязнено, даже небольшой дождь может сделать пятна более заметными. Поэтому результат зависит и от средства для мытья, и от того, насколько тщательно вы очистили стекло перед непогодой.
Как дольше любоваться чистыми окнами
Чтобы не мыть окна слишком часто, выбирайте для этого пасмурную погоду. Под прямыми солнечными лучами вода и моющий раствор быстро высыхают, оставляя разводы.
В конце протрите стекло чистой микрофиброй: она удалит остатки влаги и не оставит ворсинок. Сначала очистите рамы – тогда пыль и грязь с них не попадут на вымытое стекло.
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