Осенние дожди — больше не проблема для окон: какое средство легко избавит от разводов

Забудьте о постоянном мытье окон

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Только что вымыли окна до блеска, а после первого же дождя на стекле снова появились пятна и разводы ? Чтобы не браться за тряпку после каждой непогоды, стоит попробовать необычный способ ухода за окнами.

Издание El Mueble советует автомобильную жидкость для стеклоомывателя, которая может стать неожиданным помощником в этом деле.

Что поможет бороться с разводами

Жидкостью очищают лобовое стекло от дорожной грязи, пыли и других загрязнений. Поэтому попытка использовать подобное средство для домашних окон звучит довольно неожиданно.

Но подойдет не любая автомобильная жидкость. Перед использованием проверьте состав и рекомендации производителя: некоторые компоненты могут быть несовместимы с покрытием стекла или материалами окон.

Почему после дождя остаются пятна

Дождь не всегда становится главной причиной грязных окон. Капли оседают на стекле, смешиваются с пылью и другими частицами и после высыхания оставляют заметные следы.

Если стекло уже загрязнено, даже небольшой дождь может сделать пятна более заметными. Поэтому результат зависит и от средства для мытья, и от того, насколько тщательно вы очистили стекло перед непогодой.

Грязь и следы после дождя

Как дольше любоваться чистыми окнами

Чтобы не мыть окна слишком часто, выбирайте для этого пасмурную погоду. Под прямыми солнечными лучами вода и моющий раствор быстро высыхают, оставляя разводы.

В конце протрите стекло чистой микрофиброй: она удалит остатки влаги и не оставит ворсинок. Сначала очистите рамы – тогда пыль и грязь с них не попадут на вымытое стекло.

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