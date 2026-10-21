Осінні дощі — більше не біда для вікон: який засіб легко зарадить розводам

Забудьте про постійне миття вікон

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Щойно вимили вікна до блиску, а після першого ж дощу на склі знову з’явилися плями й розводи? Щоб не братися за ганчірку щоразу після негоди, варто спробувати незвичний спосіб догляду за вікнами.

Видання El Mueble радить автомобільну рідину для склоомивачів, яка може стати несподіваним помічником у цій справі.

Що допоможе боротися з розводами

Рідиною очищують лобове скло від дорожнього бруду, пилу та інших забруднень. Тож спроба застосувати подібний засіб для домашніх вікон звучить доволі несподівано.

Та для цього підійде не кожна автомобільна рідина. Перед використанням перевірте склад і рекомендації виробника: деякі компоненти можуть бути несумісними з покриттям скла або матеріалами вікон.

Чому після дощу залишаються плями

Дощ не завжди стає головною причиною брудних вікон. Краплі осідають на склі, змішуються з пилом та іншими частинками й після висихання залишають помітні сліди.

Якщо скло вже забруднене, навіть невеликий дощ може зробити плями виразнішими. Тож результат залежить і від засобу для миття, і від того, наскільки ретельно ви очистили скло перед негодою.

Бруд і сліди дощу

Як довше милуватися чистими вікнами

Щоб не мити вікна надто часто, беріться до роботи в похмуру погоду. Під прямими сонячними променями вода й мийний розчин швидко висихають, залишаючи розводи.

Наприкінці протріть скло чистою мікрофіброю: вона прибере залишки вологи й не залишить ворсинок. Спершу очистьте рами – тоді пил і бруд із них не потраплять на вимите скло.

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