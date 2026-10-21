Город под прицелом: как выглядит Херсон, который россияне каждый день пытаются стереть с лица земли (фото, видео)

Россияне пытаются лишить город жизни

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Херсон ежедневно подвергается ударам российской авиации, артиллерии и беспилотников. На улицах заметны следы сильных обстрелов и царит необычная тишина, а немногочисленные жители пытаются как можно быстрее пересекать открытые участки из-за постоянной опасности вражеских FPV-дронов.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит город, который враг пытается уничтожить. Россияне не жалеют сил и боеприпасов, чтобы сделать жизнь в областном центре невозможной.

До российского вторжения в 2022 году Херсон был чрезвычайно энергичным и шумным городом. На улицах гуляло много людей, а дороги города были забиты автомобилями.

До войны в Херсоне бурлила жизнь

До войны в Херсоне бурлила жизнь

До войны в Херсоне бурлила жизнь

На улицах было шумно и многолюдно

На улицах было шумно и многолюдно

Дороги города были забиты автомобилями

После освобождения города Силами обороны Украины россияне делают все, чтобы жить в нем было невозможно. Многие жилые дома, административные здания, школы и инфраструктура имеют следы попаданий, повсюду видны выбитые стекла и поврежденные фасады. Площадь Свободы затянута антидроновыми сетями и разрушена российскими ударами.

Россияне уничтожают Херсон

Россияне уничтожают Херсон

Россияне уничтожают Херсон

Россияне уничтожают Херсон

В большом городе осталось очень мало людей

Общественный транспорт и частные автомобили часто становятся мишенью атак россиян. На дорогах и дворх стоят кузова сожженных или поврежденных автомобилей.

В городе ежедневно раздаются взрывы, а особую опасность представляют вражеские FPV-дроны, охотящиеся на гражданских украинцев. Из-за таких условий значительная часть населения была эвакуирована, однако тысячи жителей все еще остаются в городе.

Улицы города почти всегда пустые. Магазины и аптеки работают в ограниченном режиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Херсон выживает под регулярными обстрелами россиян.