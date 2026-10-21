Город под прицелом: как выглядит Херсон, который россияне каждый день пытаются стереть с лица земли (фото, видео)
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Россияне пытаются лишить город жизни
Херсон ежедневно подвергается ударам российской авиации, артиллерии и беспилотников. На улицах заметны следы сильных обстрелов и царит необычная тишина, а немногочисленные жители пытаются как можно быстрее пересекать открытые участки из-за постоянной опасности вражеских FPV-дронов.
"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит город, который враг пытается уничтожить. Россияне не жалеют сил и боеприпасов, чтобы сделать жизнь в областном центре невозможной.
До российского вторжения в 2022 году Херсон был чрезвычайно энергичным и шумным городом. На улицах гуляло много людей, а дороги города были забиты автомобилями.
После освобождения города Силами обороны Украины россияне делают все, чтобы жить в нем было невозможно. Многие жилые дома, административные здания, школы и инфраструктура имеют следы попаданий, повсюду видны выбитые стекла и поврежденные фасады. Площадь Свободы затянута антидроновыми сетями и разрушена российскими ударами.
Общественный транспорт и частные автомобили часто становятся мишенью атак россиян. На дорогах и дворх стоят кузова сожженных или поврежденных автомобилей.
В городе ежедневно раздаются взрывы, а особую опасность представляют вражеские FPV-дроны, охотящиеся на гражданских украинцев. Из-за таких условий значительная часть населения была эвакуирована, однако тысячи жителей все еще остаются в городе.
Улицы города почти всегда пустые. Магазины и аптеки работают в ограниченном режиме.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как Херсон выживает под регулярными обстрелами россиян.