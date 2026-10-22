Россия не сможет помешать вступлению Украины в ЕС, – еврокомиссар Марта Кос на Украинском Женском Конгрессе

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Россия никогда не сможет помешать Украине стать частью европейской семьи. В то же время украинские женщины должны играть еще более весомую роль в процессе европейской интеграции.

Об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в видеообращении к участницам и участникам 10-го Украинского Женского Конгресса, который проходит 22 октября в Киеве, сообщает пресс-служба УЖК.

"Я хочу призвать вас играть еще более весомую роль на пути Украины к членству в Европейском Союзе. Вместе мы можем внести свой вклад в то, чтобы будущее вашей страны, ваша культура, ваши традиции и ваша идентичность были еще крепче укоренены в нашей общей Европе. Россия никогда не сможет помешать ни вам, ни нам привести Украину в европейскую семью", — подчеркнула Марта Кос.

Еврокомиссар выразила восхищение стойкостью украинских женщин, которые продемонстрировали чрезвычайную силу в противостоянии российской агрессии, и заверила в продолжении поддержки Украины.

По ее словам, эта поддержка охватывает помощь украинскому правительству и военным, восстановление страны, поддержку экономики, а также проекты, направленные на расширение возможностей женщин. В частности, речь идет о развитии дошкольного образования, строительстве укрытий в детских садах и создании условий, позволяющих женщинам работать, учиться и приобретать новые профессии.

Отдельное внимание Марта Кос уделила участию женщин в принятии решений, отметив, что Европа не может в полной мере реализовать свой потенциал без должного представительства женщин на руководящих должностях.

"Когда половина общества недостаточно представлена на руководящих должностях, Европа не использует в полной мере весь свой талант, весь свой опыт, все свои идеи и всю свою смелость. Именно поэтому мы должны делать больше, чем просто поощрять женщин к участию. Мы должны поощрять женщин становиться лидерами", – подчеркнула еврокомиссар.

Марта Кос пожелала участницам и участникам успешного и вдохновенного Конгресса и завершила обращение словами "Слава Украине!".