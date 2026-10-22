Росія не зможе перешкодити вступу України до ЄС, – єврокомісарка Марта Кос на Українському Жіночому Конгресі

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Росія ніколи не зможе перешкодити Україні стати частиною європейської родини. Водночас українські жінки мають відігравати ще вагомішу роль у процесі європейської інтеграції.

Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос у відеозверненні до учасниць та учасників 10-го Українського Жіночого Конгресу, який відбувається 22 жовтня в Києві, повідомляє пресслужба УЖК.

"Я хочу закликати вас відігравати ще вагомішу роль на шляху України до членства в Європейському Союзі. Разом ми можемо зробити свій внесок у те, щоб майбутнє вашої країни, ваша культура, ваші традиції та ваша ідентичність були ще міцніше закорінені в нашій спільній Європі. Росія ніколи не зможе перешкодити ні вам, ні нам привести Україну до європейської родини", – наголосила Марта Кос.

Єврокомісарка висловила захоплення стійкістю українських жінок, які продемонстрували надзвичайну силу в протистоянні російській агресії, та запевнила у продовженні підтримки України.

За її словами, ця підтримка охоплює допомогу українському уряду та військовим, відбудову країни, підтримку економіки, а також проєкти, спрямовані на розширення можливостей жінок. Зокрема, йдеться про розвиток дошкільної освіти, будівництво укриттів у дитячих садках та створення умов, які дозволяють жінкам працювати, навчатися й здобувати нові професії.

Окрему увагу Марта Кос приділила участі жінок в ухваленні рішень, наголосивши, що Європа не може повною мірою реалізувати свій потенціал без належного представництва жінок на керівних посадах.

"Коли половина суспільства недостатньо представлена на керівних посадах, Європа не використовує повною мірою весь свій талант, увесь свій досвід, усі свої ідеї та всю свою сміливість. Саме тому ми маємо робити більше, ніж просто заохочувати жінок до участі. Ми повинні заохочувати жінок ставати лідерками", – підкреслила єврокомісарка.

Марта Кос побажала учасницям та учасникам успішного й натхненного Конгресу та завершила звернення словами "Слава Україні!".