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Який позашляховик обрати мамі: 5 топових моделей із різними перевагами та цінами

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Позашляховик може бути зручним для мам, які возять дітей і закупи
Позашляховик може бути зручним для мам, які возять дітей і закупи. Фото Згенеровано ШІ

Від компактної Mazda до великої Nissan Armada – лідери рейтингу сімейних авто

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Мамам, які щодня возять дитину до школи чи садочка, їздять на роботу чи на закупи в магазини, варто звернути увагу на позашляховики. Вони можуть бути комфортнішими, аніж інші типи авто. Про топ 5 моделей позашляховиків для мам розкаже "Телеграф".

Огляд позашляховиків для мам склало видання iSeeCars. До рейтингу "Телеграфу" потрапили п'ять лідерів із різними особливостями у середньому ціновому сегменті.

Найкращий компактний позашляховик для мам

Mazda CX-5 - лідер рейтингу. Автомобіль поєднує комфортний салон, п'ять місць, складні задні сидіння та системи допомоги водієві. У відповідних комплектаціях доступні адаптивний круїз-контроль, контроль сліпих зон і автоматичне екстрене гальмування.

Позашляховик Мазда червоного кольору
Позашляховик "Мазда" для родини/ Фото: mazda.ua

Переваги для сім'ї: зручний для міста, практичний багажник, комфорт під час тривалих поїздок.

Ціна в Україні: офіційний дилер ставить на найпростішу комплектацію цінник 1 374 800 грн. На вторинному ринку цю машину можна знайти CX-5 2019 року за 852 963 грн або ж 2024 року за 1 108 625 грн.

Найкращий середній позашляховик для мам

Сірий Toyota Highlander стоїть біля сучасної будівлі
Toyota Highlander увійшов до рейтингу сімейних позашляховиків для батьків

Toyota Highlander очолює рейтинг середньорозмірних SUV для мам і тат. Модель отримала загальну оцінку 8,3 бала з 10, зокрема 9 балів за безпеку. За оцінкою iSeeCars, середній термін експлуатації Highlander становить близько 14,4 року.

Перевага для сім'ї: автомобіль підходить для родин із кількома дітьми або для поїздок разом із родичами, адже має сім місць. Задні сидіння можна складати, збільшуючи простір для валіз, дитячого візка та покупок.

Ціна в Україні: новий Highlander коштує від 2 201 478 грн, а вживані автомобілі: Toyota Highlander 2017 року — 1 130 750 грн, а Toyota Highlander 2011 року — 692 019 грн.

Найкращий великий позашляховик для мам

Червоний позашляховик Nissan припаркований біля сучасного будинку серед дерев
Nissan Armada у рейтингу назвали найкращим великим позашляховиком для мам

Nissan Armada очолив рейтинг. Залежно від покоління та комплектації він має до восьми місць, потужний двигун, просторий салон і системи допомоги водієві. Середній термін служби – 8,8 року.

Переваги для сім'ї: багато місця для пасажирів, можливість перевозити велику родину, задній клімат-контроль і місткий багажник.

Ціна в Україні: офіційно в Україну авто не постачається, проте на вторинному ринку є кілька пропозицій. Серед них:

  • Nissan Armada 2018 року — 1 492 545 грн.
  • Nissan Armada 2017 року — 1 469 975 грн.
  • Nissan Armada 2006 року — 407 070 грн.

Найкращий позашляховик з трьома рядами сидінь

Світлий Hyundai Santa Fe стоїть на піщаному березі біля скель
Hyundai Santa Fe назвали найкращим позашляховиком із трьома рядами сидінь

Третій ряд корисний, коли в сім'ї кілька дітей, часто подорожують бабусі й дідусі або потрібно підвезти друзів дітей. Тут найкращим назвали Hyundai Santa Fe.

Модель має сучасний інтер'єр, зручний доступ до салону та системи допомоги водієві, залежно від комплектації. Середній термін служби – 14,4 роки.

Переваги для сім'ї: третій ряд для додаткових пасажирів, простір для повсякденних речей, сучасні мультимедійні й безпекові функції, які, втім залежать від придбаної комплектації авто.

Ціна в Україні: нові Hyundai Santa Fe коштують від 2 088 500 грн. На вторинному ринку: Hyundai Santa FE 2020 — 1 330 350 грн, Hyundai Santa FE 2007 — 384 625 грн, Hyundai Santa FE 2022 — 1 153 875 грн.

Найкращий гібридний позашляховик для мам

Світлий позашляховик Toyota RAV4 стоїть біля сучасної будівлі
Toyota RAV4 Hybrid очолив рейтинг гібридних позашляховиків для батьків

Toyota RAV4 Hybrid – перше місце серед гібридних SUV для батьків. Модель поєднує п'ять місць, практичний багажник і гібридну установку.

Переваги для сім'ї: помірна витрата пального, просторий салон, доступність повного приводу в окремих комплектаціях.

Ціна в Україні: найнижча ціна на нове авто – 1 892 250 грн, проте здебільшого з достатньою комплектацією вартість стартує від 2 млн. Вживані моделі: Тoyota RAV4 2007 — 452 500 грн, Toyota RAV4 2017 — 1 144 825 грн, Toyota RAV4 2021 — 1 266 955 грн.

Як повідомляв "Телеграф", Toyota Corolla Hybrid поєднує економічність з автоматичною трансмісією і підходить літнім водіям. Гібрид може бути ощадливим і зручним у керуванні – це важливо для щоденних потреб.

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#Авто #Родина