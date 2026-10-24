Який позашляховик обрати мамі: 5 топових моделей із різними перевагами та цінами

Від компактної Mazda до великої Nissan Armada – лідери рейтингу сімейних авто

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Мамам, які щодня возять дитину до школи чи садочка, їздять на роботу чи на закупи в магазини, варто звернути увагу на позашляховики. Вони можуть бути комфортнішими, аніж інші типи авто. Про топ 5 моделей позашляховиків для мам розкаже "Телеграф".

Огляд позашляховиків для мам склало видання iSeeCars. До рейтингу "Телеграфу" потрапили п'ять лідерів із різними особливостями у середньому ціновому сегменті.

Найкращий компактний позашляховик для мам

Mazda CX-5 - лідер рейтингу. Автомобіль поєднує комфортний салон, п'ять місць, складні задні сидіння та системи допомоги водієві. У відповідних комплектаціях доступні адаптивний круїз-контроль, контроль сліпих зон і автоматичне екстрене гальмування.

Позашляховик "Мазда" для родини/ Фото: mazda.ua

Переваги для сім'ї: зручний для міста, практичний багажник, комфорт під час тривалих поїздок.

Ціна в Україні: офіційний дилер ставить на найпростішу комплектацію цінник 1 374 800 грн. На вторинному ринку цю машину можна знайти CX-5 2019 року за 852 963 грн або ж 2024 року за 1 108 625 грн.

Найкращий середній позашляховик для мам

Toyota Highlander увійшов до рейтингу сімейних позашляховиків для батьків

Toyota Highlander очолює рейтинг середньорозмірних SUV для мам і тат. Модель отримала загальну оцінку 8,3 бала з 10, зокрема 9 балів за безпеку. За оцінкою iSeeCars, середній термін експлуатації Highlander становить близько 14,4 року.

Перевага для сім'ї: автомобіль підходить для родин із кількома дітьми або для поїздок разом із родичами, адже має сім місць. Задні сидіння можна складати, збільшуючи простір для валіз, дитячого візка та покупок.

Ціна в Україні: новий Highlander коштує від 2 201 478 грн, а вживані автомобілі: Toyota Highlander 2017 року — 1 130 750 грн, а Toyota Highlander 2011 року — 692 019 грн.

Найкращий великий позашляховик для мам

Nissan Armada у рейтингу назвали найкращим великим позашляховиком для мам

Nissan Armada очолив рейтинг. Залежно від покоління та комплектації він має до восьми місць, потужний двигун, просторий салон і системи допомоги водієві. Середній термін служби – 8,8 року.

Переваги для сім'ї: багато місця для пасажирів, можливість перевозити велику родину, задній клімат-контроль і місткий багажник.

Ціна в Україні: офіційно в Україну авто не постачається, проте на вторинному ринку є кілька пропозицій. Серед них:

Nissan Armada 2018 року — 1 492 545 грн .

. Nissan Armada 2017 року — 1 469 975 грн .

. Nissan Armada 2006 року — 407 070 грн.

Найкращий позашляховик з трьома рядами сидінь

Hyundai Santa Fe назвали найкращим позашляховиком із трьома рядами сидінь

Третій ряд корисний, коли в сім'ї кілька дітей, часто подорожують бабусі й дідусі або потрібно підвезти друзів дітей. Тут найкращим назвали Hyundai Santa Fe.

Модель має сучасний інтер'єр, зручний доступ до салону та системи допомоги водієві, залежно від комплектації. Середній термін служби – 14,4 роки.

Переваги для сім'ї: третій ряд для додаткових пасажирів, простір для повсякденних речей, сучасні мультимедійні й безпекові функції, які, втім залежать від придбаної комплектації авто.

Ціна в Україні: нові Hyundai Santa Fe коштують від 2 088 500 грн. На вторинному ринку: Hyundai Santa FE 2020 — 1 330 350 грн, Hyundai Santa FE 2007 — 384 625 грн, Hyundai Santa FE 2022 — 1 153 875 грн.

Найкращий гібридний позашляховик для мам

Toyota RAV4 Hybrid очолив рейтинг гібридних позашляховиків для батьків

Toyota RAV4 Hybrid – перше місце серед гібридних SUV для батьків. Модель поєднує п'ять місць, практичний багажник і гібридну установку.

Переваги для сім'ї: помірна витрата пального, просторий салон, доступність повного приводу в окремих комплектаціях.

Ціна в Україні: найнижча ціна на нове авто – 1 892 250 грн, проте здебільшого з достатньою комплектацією вартість стартує від 2 млн. Вживані моделі: Тoyota RAV4 2007 — 452 500 грн, Toyota RAV4 2017 — 1 144 825 грн, Toyota RAV4 2021 — 1 266 955 грн.

Як повідомляв "Телеграф", Toyota Corolla Hybrid поєднує економічність з автоматичною трансмісією і підходить літнім водіям. Гібрид може бути ощадливим і зручним у керуванні – це важливо для щоденних потреб.