Не 85%, а по новым правилам: как правительство хочет изменить бронирование от мобилизации

Минобороны выступает против сокращения брони для ОПК

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Кабмин дорабатывает проект новых правил бронирования . Процент забронированных работников не будут сокращать, вместо этого правительство планирует внедрить новые механизмы проверки тех, кто критически необходим предприятиям.

Об этом в интервью Radio NV рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, предложение уменьшить процент бронирования убрали после обсуждения правительственных наработок на заседании комитета.

Для оборонных предприятий предлагали снизить бронирование со 100% до 85%

По словам Вениславского, члены профильного комитета узнали из СМИ и от коллег, что правительство готовит новые критерии бронирования. Изменения, в частности, касались предприятий оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры, которая обеспечивает энергетическую жизнедеятельность населения.

"Когда мы увидели, что к предприятиям оборонно-промышленного комплекса будут применяться другие подходы и будет не 100% забронированных работников, а 85%; и к предприятиям критической инфраструктуры, которые обеспечивают энергетическую жизнедеятельность населения, также меняются подходы, — конечно, это достаточно возмутило членов комитета", — сказал Федор Вениславский.

Председатель и члены комитета обсудили предложения с премьер-министром, министром обороны и его заместителями. После этого комитет инициировал заседание с участием представителей Министерства экономики и Министерства обороны на уровне заместителей министров. Депутаты спросили, чем обосновано сокращение бронирования и какие данные о злоупотреблениях использовали при подготовке проекта постановления.

Вместо снижения процентов будут проверять работников

Как объяснил Вениславский, в окончательной редакции постановления не будут предусматривать уменьшение процента бронирования для отраслей промышленности. Главным изменением станет проверка работников, критически необходимых конкретным предприятиям.

"Будет лишь предусмотрено, что будут введены новые механизмы верификации тех работников, которые критически необходимы для конкретных предприятий", — рассказал Федор Вениславский.

Окончательные решения будет принимать Кабмин совместно с координационным органом. Он будет оценивать ситуацию и предоставлять рекомендации Министерству обороны и Министерству экономики.

Аудит злоупотреблений и позиция Минобороны

Вениславский объяснил, при каких условиях правительство вернется к вопросу сокращения количества забронированных работников. Такие предложения могут появиться по результатам аудита, если он выявит злоупотребления — в частности, необоснованное увеличение штатной численности предприятий.

"В проекте постановления, который сейчас дорабатывается правительством, никаких процентов не будет. Эти проценты могут появиться, если будет проведен аудит необоснованности, например, необоснованности увеличения штатной численности соответствующих предприятий, будут видны злоупотребления", — сказал Федор Вениславский.

Отдельно депутат рассказал о позиции Минобороны, которую представители ведомства озвучили на заседании комитета. Министерство считает предприятия оборонно-промышленного комплекса критически важными.

"Министерство обороны Украины категорически против того, чтобы предприятиям оборонно-промышленного комплекса снижали количество забронированных", — заявил Федор Вениславский.

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