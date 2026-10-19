Груба, колодец и подвал вместо высотки: как киевлянка с ребенком переехала в село на зиму (видео)

По словам женщины, там ее ребенок спит спокойно

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Киевлянка с маленькой дочкой на зиму переехала из Киева в Черкасскую область. Она приобрела частный дом, где они с дочерью будут жить вместе с родителями женщины, эвакуированными из Донбасса.

О том, как семья готовится к зиме, рассказывает "Суспільне". Дом купили в конце августа за 6 тысяч долларов (около 270 тысяч гривен). В нем есть две грубы, газовое отопление и собственный колодец.

"От киянок до селянок", — шутит Оксана Зинковская-Боярская.

Оксана Зинковская-Боярская с дочерью переехала из Киева в Черкасскую область на зиму. Фото: скриншот видео

На участке есть хозяйственные постройки. Фото: скриншот видео

Во дворе — собственный колодец. Фото: скриншот видео

Дом требует вложений как физическими силами, так и финансами, говорит она. Женщина с дочерью в Киеве живет на левом берегу на высоком этаже. Из-за постоянных обстрелов столицы жизнь там непростая. Потому Оксана решила приобрести дом в Черкасской области для себя с дочерью и своих родителей.

"Основная причина покупки этого дома, это было спасение моих родителей с Донбасса. А вторая — это спасение для моей семьи, семьи моего мужа от неизвестности Киева. Отопление неизвестно там, будет, или не будет ", — говорит она.

В доме две печки. Фото: скриншот видео

Печка может отапливать дом. Фото: скриншот видео

На случай отключения электроэнергии, как альтернатива холодильнику, в доме есть подвал. Есть разные дровники, летняя кухня, курятник.

"Я должна быть уверена, что мой ребенок будет в тепле, накормлен, и что у него над головой не будет взрываться", — объясняет киевлянка свой шаг.

По ее словам, она искала тихие села, где нет обстрелов. С поиском дома помогли друзья, также живущие в Черкасской области.

"Эта часть Черкасщины безопасна. Основное — безопасность и доступность в Киев", — говорит Оксана.

В дом уже завели воду. Фото: скриншот видео

Родители живут в этом доме больше месяца, а они с дочерью переехали около недели назад, когда россияне активизировали удары по столице. Дочь начала бояться обстрелов, не было возможности выйти с ней погулять.

Семья установила насос на колодец, завела воду в дом. Дом газифицирован и относительно теплый. В планах – установка бойлера, унитаза, обустройство ванной комнаты.

Дом можно отапливать дровами. Фото: скриншот видео

Киевлянка проводит интернет, потому что имеет планы во время зимовки работать удаленно. На случай блэкаутов планируют перевезти из Киева оборудование, дающее возможность альтернативного освещения и запуска воды.

"Село развитое. Здесь есть ФАП (фельдшерско-акушерский пункт, — ред.), аптечный пункт, есть магазины, есть "Новая почта", есть "Укрпочта", хозяйственные магазины. В 10 км от нас есть город", — рассказала Оксана.

По ее словам, когда позволит ситуация, она планирует вернуться в Киев. Там живет муж, там родился ребенок.

"Это для меня — исключительная временная история. Но я себя поймала на мысли, что, несмотря на все возникающие трудности, оно того стоило, потому что мы неделю спим всю ночь. Здесь у меня ребенок спит спокойно", — поделилась киевлянка.

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