Усомнились даже учителя: какое слово на радиодиктанте вызвало больше всего вопросов

Как правильно его писать

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В соцсетях продолжают обсуждать радиодиктант национального единства , который состоялся 27 октября. Одним из самых сложных для участников стало слово "зсушний", вокруг написания которого возникла дискуссия.

"Телеграф" расскажет, какой вариант соответствует правилам украинского правописания, почему написание вызвало споры и какие еще слова из радиодиктанта привлекли внимание украинцев.

Как правильно писать: "ЗСУшний", "ЗСУ-шний" или "зсушний"

В Threads пользователи обсуждают три варианта написания слова: "ЗСУшний", "ЗСУ-шний" и "зсушний". Спор возник из-за того, как правильно оформлять производные слова от аббревиатуры ЗСУ.

Точку в дискуссии поставила одна из пользовательниц, которая обратилась к правилам украинского правописания. Согласно им, суффиксальные образования от звуковых аббревиатур пишутся строчными буквами. Среди примеров в правописании – "оонівський" и "тюгівець".

Публикация в Threads

Таким образом, согласно этому правилу нормативным является написание "зсушний" – слитно и строчными буквами.

Дискуссия уже переросла в волну мемов . Одна из пользовательниц, представившаяся учительницей украинского языка, написала:

"Привет! Я учительница украинского. Я позволила себе ошибаться. Я сомневалась в одном слове в Радиодиктанте – "зсушний"".

Публикация в Threads

Мем о слове "зсушний" из Threads

Мем о слове "зсушний" из Threads

Мем о слове "зсушний" из Threads

Какие еще слова вызвали трудности

Не только "зсушний" привлек внимание участников. Издание "Суспільне Культура" также собрало слова и конструкции из радиодиктанта, в написании которых можно было ошибиться.

Среди них – "блокпости" и "держкордони". Оба сложных существительных пишутся слитно. Эти слова относятся к лексике, актуализированной российско-украинской войной.

Еще одно слово – "різьбяр". В нем нужно запомнить мягкий знак и отсутствие апострофа. Так называют мастера, который занимается резьбой по дереву, камню, кости и другим материалам.

Слово "впівсили" означает "не в полную силу" и пишется слитно. Также слитно пишется "слововживання" – сложное существительное, образованное сочетанием слов "слово" и "вживання".

Отдельное внимание привлекли наречия "довго-довго" и "хоч-не-хоч", в которых используется дефис. Первое слово передает длительность, а второе означает действие независимо от желания человека.

Также участникам нужно было правильно написать слова "розслонити" и "розстібнути". Они напоминают о различии между произношением и написанием: в приставке "роз-" на письме сохраняется буква "з".

Еще одно слово, которое могло вызвать трудности, – "гіперсильно". Оно пишется слитно, поскольку по правилам украинского правописания слова с первой частью "гіпер-", которая указывает на чрезмерную или повышенную степень признака, пишутся без дефиса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отвечать на "спасибо". И хотя выражение "не за что" действительно существует в разговорной речи, выбирать лучше другой ответ.