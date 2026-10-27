Усомнились даже учителя: какое слово на радиодиктанте вызвало больше всего вопросов
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Как правильно его писать
В соцсетях продолжают обсуждать радиодиктант национального единства, который состоялся 27 октября. Одним из самых сложных для участников стало слово "зсушний", вокруг написания которого возникла дискуссия.
"Телеграф" расскажет, какой вариант соответствует правилам украинского правописания, почему написание вызвало споры и какие еще слова из радиодиктанта привлекли внимание украинцев.
Как правильно писать: "ЗСУшний", "ЗСУ-шний" или "зсушний"
В Threads пользователи обсуждают три варианта написания слова: "ЗСУшний", "ЗСУ-шний" и "зсушний". Спор возник из-за того, как правильно оформлять производные слова от аббревиатуры ЗСУ.
Точку в дискуссии поставила одна из пользовательниц, которая обратилась к правилам украинского правописания. Согласно им, суффиксальные образования от звуковых аббревиатур пишутся строчными буквами. Среди примеров в правописании – "оонівський" и "тюгівець".
Таким образом, согласно этому правилу нормативным является написание "зсушний" – слитно и строчными буквами.
Дискуссия уже переросла в волну мемов. Одна из пользовательниц, представившаяся учительницей украинского языка, написала:
"Привет! Я учительница украинского. Я позволила себе ошибаться. Я сомневалась в одном слове в Радиодиктанте – "зсушний"".
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Какие еще слова вызвали трудности
Не только "зсушний" привлек внимание участников. Издание "Суспільне Культура" также собрало слова и конструкции из радиодиктанта, в написании которых можно было ошибиться.
Среди них – "блокпости" и "держкордони". Оба сложных существительных пишутся слитно. Эти слова относятся к лексике, актуализированной российско-украинской войной.
Еще одно слово – "різьбяр". В нем нужно запомнить мягкий знак и отсутствие апострофа. Так называют мастера, который занимается резьбой по дереву, камню, кости и другим материалам.
Слово "впівсили" означает "не в полную силу" и пишется слитно. Также слитно пишется "слововживання" – сложное существительное, образованное сочетанием слов "слово" и "вживання".
Отдельное внимание привлекли наречия "довго-довго" и "хоч-не-хоч", в которых используется дефис. Первое слово передает длительность, а второе означает действие независимо от желания человека.
Также участникам нужно было правильно написать слова "розслонити" и "розстібнути". Они напоминают о различии между произношением и написанием: в приставке "роз-" на письме сохраняется буква "з".
Еще одно слово, которое могло вызвать трудности, – "гіперсильно". Оно пишется слитно, поскольку по правилам украинского правописания слова с первой частью "гіпер-", которая указывает на чрезмерную или повышенную степень признака, пишутся без дефиса.
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