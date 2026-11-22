Для бумаги и ткани лучше держать отдельные пары

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Со временем ножницы могут начать резать бумагу неровно или застревать во время работы, но это не всегда означает, что лезвия затупились. Иногда вернуть инструменту нормальную работу помогает обычная чистка и уход за механизмом.

Martha Stewart советует протереть следы ржавчины ватным шариком, смоченным белым уксусом. Чтобы лезвия двигались плавно, нанесите несколько капель легкого универсального масла на соединение возле винта и вытрите излишки перед тем, как резать.

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Для ножниц из высокоуглеродистой нержавеющей стали KitchenSupply предлагает вычистить грязь возле шарнира мягкой зубной щеткой. Липкие остатки можно смыть теплой водой с мягким мылом, после чего ножницы следует сразу вытереть насухо.

Мягкой щеткой можно вычистить грязь вокруг шарнира Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

"Когда вы режете бумагу, ножницы тупятся. Когда снова возьметесь резать ткань, они уже не справятся", – объяснил Кем Вигман, менеджер магазина Henry Westpfal & Company в Нью-Йорке.

Если после ухода ножницы по-прежнему режут неровно, Popular Mechanics предлагает для слегка затупившихся лезвий способ с фольгой: сложить ее как минимум в шесть слоев и нарезать на 10–12 полосок, задействуя всю длину лезвий. Martha Stewart предупреждает, что этот способ неточен и может испортить ножницы.

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